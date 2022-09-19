شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لحج.. مناقشة تجهيزات معدات مركز الغسيل الكلوي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش محافظ محافظة لحج اللواء الركن احمد تُركي، اليوم، مع فريق عمل شركة "ناتكو الرازي" للأجهزة الطبية المحدودة، آلية توفير تجهيزات مشروع مركز الغسيل الكلوي بمستشفى ابن خلدون العام بمدينة الحَوطَة، ورفده بمتطلباته الضرورية من الأجهزة والمعدات والأثاث الجديدة اللازمة لتشغيله بدعم من الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث.

لحج.. مناقشة تجهيزات معدات مركز الغسيل الكلوي

و تشتمل التجهيزات الطبية الخاصة بالمركز، على محطة للغسيل الكلوي و" 150 " سريرًا وأثاث.

عقب ذلك، تفقَّد فريق شركة " ناتكو الرازي " مبنى المركز، واستمعوا إلى شرح من مدير المستشفى الدكتور مجيد عاطف، حول مكونات المركز وأقسامه.

تفقد نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبدربه المحولي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، سير عمل لجنة تقييم ملفات الاختبارات الوزارية للعام الدراسي 2021-2022، التي عقدت في شهر أغسطس الماضي بالمعاهد الفنية والتدريبية في المحافظات المحررة.

واستمع المحولي، ومعه وكيل الوزارة لقطاع المعايير والجودة الدكتور أحمد كليب، ومستشار الوزارة عصام عبده علي، إلى شرح مفصل من قبل أعضاء اللجنة حول ما تم انجازه من اجراءات تنظيمية وفنية في عملية التقييم للملفات الاختبارية بالتخصصات المهنية والتقنية الخاصة بـ( المستوى التقني، الثانوية المهنية، دبلوم التدريب المهني)، وأهم التحديات التي واجهة عمل اللجان في المعاهد الفنية والتقنية، وكيفية معالجتها.

ووجه المحولي، بتقدم كافة التسهيلات اللازمة لمعالجة التحديات والصعوبات التي تواجه عمل اللجنة في تقييم الملفات الخاصة بالاختبارات الوزارية بالشكل المطلوب، وإنجاز التقارير اللازمة، والعمل على تحسين العملية التعليمية بالمعاهد الفنية والمهنية في مختلف المحافظات.

شاركت بلادنا، اليوم، في اعمال الدورة الـ 48 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة والتي تنظمها منظمة العمل العربية، بوفد تراسه القائم باعمال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع العمل الدكتور احمد حاتم.

ويناقش المؤتمر بمشاركة وفود من 21 دولة عربية خلال الفترة من 19 وحتى 25 سبتمبر الجاري، عددًا من البنود منها تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، والذكاء الاصطناعي، ورقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها، والتحديات التي تعترض طريق التنمية المستدامة ورفاء الشعوب العربية في ظل ما احدثته الثورة الرقمية من نقلة نوعية في العديد من المجالات، وتقارير عن نشاطات المنظمة وماحققته خلال الفترة الماضية.

كما سيتم خلال المؤتمر، تكريم 29 من رواد العمل العرب الذين كان لهم دورًا فاعلًا في خدمة قضايا العمل والعمال في الوطن العربي.

محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس يناقش آليات معالجة الاشكاليات



ناقش وزير الدولة محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، مع المدير العام لمؤسسة النقل البري عدن عبد الباري الحربي، آليات معالجة الاشكاليات التي تواجه سير عمل المؤسسة، والسُبل الممكنة لإعادة دورها الريادي.

كما ناقش الاجتماع، بحضور وكيل المحافظة لشؤون النقل خالد الجعيملاني ورئيس الغرفة التجارية والصناعية أبوبكر با عبيد ومدير عام مكتب المالية بعدن مصطفى الشاعري، جُملة الصعوبات التي تواجه المؤسسة وكيفية معالجتها إضافة إلى وضع مصفوفة وتصورات بالاحتياجات لتفعيل ورشة الصيانة التابعة للمؤسسة.

ووجه لملس، باعتماد موازنة شهرية تشغيلية للمؤسسة وتكليف مدير عام المؤسسة بتشكيل لجنة لحصر كافة الأصول التابعة للمؤسسة ورفع بها لسلطة المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وحماية أصول المؤسسة واستعادتها.. مؤكدًا استعداد السلطة المحلية لتقديم اوجه الدعم الازم للمؤسسة.

وشدد وزير الدولة، على ضرورة مخاطبة مدير عام هيئة الأراضي بالمحافظة لاستكمال الإجراءات في العقود الخاصة بأراضي مؤسسة النقل البري عدن وتسريع الإجراءات القانونية حول جملة من القضايا المتعلقة بالمؤسسة.