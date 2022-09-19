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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع ممثلي برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، استعدادات تنفيذ مسح الأمن الغذائي وسبل العيش، الذي سينفذه البرنامج الأممي بالتنسيق مع وزارة التخطيط.

باصهيب يبحث مع ممثلين دوليين تنفيذ مسح الأمن الغذائي ومشاريع المياه والبيئة

وجرى خلال اللقاء بمشاركة وكيل وزارة التخطيط لقطاع المشاريع المهندسة وزيرة الشرماني، والوكيل المساعد لوزارة التخطيط لقطاع التعاون الدولي منصور زيد، ومدير عام إدارة المنظمات الإقليمية والدولية بالوزارة أحمد الجاوي، ومدير إدارة تحليل الأمن الغذائي بالبرنامج الأممي جيفري سيكي، التأكيد على أهمية خروج المسح ببيانات ومؤشرات دقيقة للاستفادة منها في خطة الاستجابة الإنسانية للعام القادم 2023م.

كما بحث نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، في عدن، اليوم، مع مدير منظمة أوكسفام في اليمن فران بويش، تنفيذ مشاريع المنظمة بمجالات المياه والبيئة.

وتطرق اللقاء الذي ضم مدير عام إدارة المنظمات غير الحكومية بوزارة التخطيط زهير حامد، ومنسق البرامج الإنسانية بمنظمة أوكسفام محمد فرح ٱدم، إلى مستوى تنفيذ مشاريع المنظمة وأبرزها استكمال تعزيز ٱبار المياه بمنظومة طاقة شمسية في منطقة حبيل الريدة بمديرية ردفان في محافظة لحج، إضافة إلى مشاريع بيئية أخرى في عدن.

وأكد باصهيب، أهمية تنفيذ المسح وفقا للخطط المرسومة سلفا، والاستفادة من الخبرات في مجالات المسح المماثلة لتحقيق الأهداف المنشودة، وكذا أهمية مواصلة أوكسفام تنفيذ مشاريعها لتعزيز خدمات المياه والبيئة.

دعا وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، إلى التفاعل مع مبادرة الأمم المتحدة للتمويل الجماعي لسد فجوة التمويل الخاصة بعملية الانقاذ الطارئة لخزان صافر النفطي العائم قبالة سواحل الحديدة في البحر الأحمر، ونقل النفط إلى سفينة آمنة.

وحذر الشرجبي في تصريح صحفي، من انهيار أو انفجار ناقلة النفط صافر في أي لحظة إذا لم يتم التحرك بشكل عاجل للعمل على تفادي كارثة إنسانية وبيئية وشيكة بسبب عدم خضوعها للصيانة منذ انقلاب المليشيات الحوثية على الدولة عام ٢٠١٤، ومنع فريق الأمم المتحدة من الوصول إلى الناقلة لإجراء الصيانة اللازمة، ما ينذر بحدوث أسوأ كارثة بيئية في التاريخ.

واشار إلى ان الوقت ينفد لمنع كارثة تلوح في الأفق..مشددًا على ضرورة تفريغ الخزان العائم الذي يحوي أكثر من مليون برميل من النفط وبشكل عاجل كونه الخيار الوحيد المتبقي لتفادي كارثة ستبيد التنوع الحيوي للبحر الأحمر وخليج عدن وتغلق الخط الملاحي الدولي الذي يربط بين القارات والذي قد يؤدي إلى الاخلال بالسلم والأمن الدولي.

ولفت الوزير الشرجبي، إلى الكوارث البيئية بعيدة المدى والتي تهدد النظم البيئية في الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن التي ستقع ضحية للتلوث البيئي خلال يومين فقط حال حدوث تسرب النفط أو احتراقه في الناقلة التي صنعت قبل 45 عامًا، وتعرض هيكلها الحديدي للتآكل، وتعطلت أنظمة التشغيل ومنظومة مكافحة الحرائق، وتوقف فيها أيضًا المراجل البخارية عن انتاج الغاز الخامل للحماية.

وجدد الشرجبي، حرص الحكومة اليمنية على التعاون الجاد والمستمر بتسهيل مهام الأمم المتحدة وفريقها لإفراغ الخزان وإنهاء الأزمة بصورة مستقلة كليًا عن طبيعة الصراع في المنطقة باعتبارها تهديد بيئي واقتصادي وإنساني سيلحق الجميع تبعات انهياره.

تفقد نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبدربه المحولي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، سير عمل لجنة تقييم ملفات الاختبارات الوزارية للعام الدراسي 2021-2022، التي عقدت في شهر أغسطس الماضي بالمعاهد الفنية والتدريبية في المحافظات المحررة.

واستمع المحولي، ومعه وكيل الوزارة لقطاع المعايير والجودة الدكتور أحمد كليب، ومستشار الوزارة عصام عبده علي، إلى شرح مفصل من قبل أعضاء اللجنة حول ما تم انجازه من اجراءات تنظيمية وفنية في عملية التقييم للملفات الاختبارية بالتخصصات المهنية والتقنية الخاصة بـ( المستوى التقني، الثانوية المهنية، دبلوم التدريب المهني)، وأهم التحديات التي واجهة عمل اللجان في المعاهد الفنية والتقنية، وكيفية معالجتها.

ووجه المحولي، بتقدم كافة التسهيلات اللازمة لمعالجة التحديات والصعوبات التي تواجه عمل اللجنة في تقييم الملفات الخاصة بالاختبارات الوزارية بالشكل المطلوب، وإنجاز التقارير اللازمة، والعمل على تحسين العملية التعليمية بالمعاهد الفنية والمهنية في مختلف المحافظات.