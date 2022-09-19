شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي يهنئ باليوم الوطني للمكسيك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس اندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رئيس الولايات المتحدة المكسيكية، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي يهنئ باليوم الوطني للمكسيك

واعرب فخامة الرئيس باسمه واعضاء مجلس القيادة الرئاسي والشعب اليمني، عن خالص تهانيه وتمنياته للرئيس اوبرادور بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب المكسيك الصديق مزيدًامن التقدم والرخاء، وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين الازدهار والنماء.

وفي سياق منفصل بحث وزير الدولة محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، اليوم، مع مدير مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية ماجدلينا كرشنر، اوجه الدعم المقدمة من المؤسسة في جوانب تأهيل وتدريب القيادات الشبابية والكادر الوظيفي في مرافق السلطة المحلية.

وأكد وزير الدولة، في اللقاء بحضور وكيل المحافظة لشؤون الشباب عبد الرؤوف السقاف، ومديرا المشاريع في المؤسسة الألمانية محمود قياح، وميادة البيضاني، أن إعادة الإعمار لن يتحقق إلا بتنمية الإيرادات وتأهيل وتمكين الكوادر والقيادات الشبابية والكادر الوظيفي في السلطة المحلية... مشيرًا إلى أهمية رفع وعي الشباب بالمفاهيم الصحيحة في حقوق الإنسان والنظم واللوائح القانونية.

وأشاد لملس، بجهود المؤسسة الألمانية في مختلف المجالات ورفع درجة التنسيق مع السلطة المحلية بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع..مؤكدًا استعداد السلطة المحلية تذليل الصعوبات وتسهيل مهام المؤسسة لتنفيذ برامجها.

بدورها استعرضت ماجدلينا كرشنر، البرامج والمشاريع التي تنفذها المؤسسة والتي تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية، بالإضافة إلى برنامج الأمن والسلام في ظل النزاعات والعنف القائم على النوع الاجتماعي وبرامج تدريب وتأهيل نقابات العمال.



اطلع محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، على سير العمل في مشروع الخط الدائري بمدينة الغيضة المخصص للشاحنات والسيارات الكبيرة، بطول ثلاثة كم ونص، الممول من السلطة المحلية.

كما تفقد المحافظ ومعه الامين العام للمجلس المحلي سالم نيمر، سير العمل في مشروع استكمال ترميم حفريات بعض الشوارع الداخلية لمدينة الغيضة وإعادة تأهيل الأجزاء المتضررة منها، بتمويل من صندوق صيانة الطرق، وتنفيذ المؤسسة العامة للطرق والجسور، وسير العمل في مشروع المدخل الجنوبي لمدينة الغيضة، ومستوى الإنجاز والذي بلغ 90 بالمائة بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وتنفيذ الشركة العربية الوطنية للهندسة والمقاولات.

وشدد المحافظ بن ياسر، على مضاعفة الجهود وسرعة الإنجاز..موجهًا بتذليل كافة الصعوبات والعوائق وتقديم التسهيلات الممكنة لما من شأنه تسريع وتيرة العمل والإنجاز.



وناقش محافظ محافظة لحج اللواء الركن احمد تُركي، اليوم، مع فريق عمل شركة "ناتكو الرازي" للأجهزة الطبية المحدودة، آلية توفير تجهيزات مشروع مركز الغسيل الكلوي بمستشفى ابن خلدون العام بمدينة الحَوطَة، ورفده بمتطلباته الضرورية من الأجهزة والمعدات والأثاث الجديدة اللازمة لتشغيله بدعم من الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث.

و تشتمل التجهيزات الطبية الخاصة بالمركز، على محطة للغسيل الكلوي و" 150 " سريرًا وأثاث.

عقب ذلك، تفقَّد فريق شركة " ناتكو الرازي " مبنى المركز، واستمعوا إلى شرح من مدير المستشفى الدكتور مجيد عاطف، حول مكونات المركز وأقسامه.

اعلنت السفارة اليابانية لدى اليمن، عن تقديم منحة مالية لمشروع تحسين الكفاءة في ميناء عدن بقيمة 484 مليون ين ياباني اي مايعادل نحو 3.3 مليون دولار أمريكي.

واوضحت السفارة في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية، بأن القائم بأعمال السفارة اليابانية لدى اليمن هيجاشي كازوهيرو قام، اليوم، بتبادل مذكرات مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) أوك لوتسما لدعم مشروع تحسين الكفاءة في ميناء عدن.

واكد البيان، أن المشروع يهدف إلى تسريع التعامل مع البضائع وتخفيض تكاليف نقلها من خلال توفير المعدات اللازمة لتجديد سقف حظائر البضائع ورقمنة إدارة الحاويات في ميناء عدن، ما من شأن ذلك المساهمة في دعم إعادة إعمار اليمن في المستقبل.

واشار البيان، إلى ان المشروع سيدعم جهود الحكومة اليمنية في تعزيز وظائف مدينة عدن..مؤكدًا حرص حكومة اليابان على التزامها بمواصلة العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

