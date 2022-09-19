شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلادنا تشارك في اعمال الدورة الـ 48 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شاركت بلادنا، اليوم، في اعمال الدورة الـ 48 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة والتي تنظمها منظمة العمل العربية، بوفد تراسه القائم باعمال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع العمل الدكتور احمد حاتم.

بلادنا تشارك في اعمال الدورة الـ 48 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة

ويناقش المؤتمر بمشاركة وفود من 21 دولة عربية خلال الفترة من 19 وحتى 25 سبتمبر الجاري، عددًا من البنود منها تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، والذكاء الاصطناعي، ورقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها، والتحديات التي تعترض طريق التنمية المستدامة ورفاء الشعوب العربية في ظل ما احدثته الثورة الرقمية من نقلة نوعية في العديد من المجالات، وتقارير عن نشاطات المنظمة وماحققته خلال الفترة الماضية.

كما سيتم خلال المؤتمر، تكريم 29 من رواد العمل العرب الذين كان لهم دورًا فاعلًا في خدمة قضايا العمل والعمال في الوطن العربي.

وفي سياق منفصل اعلنت السفارة اليابانية لدى اليمن، عن تقديم منحة مالية لمشروع تحسين الكفاءة في ميناء عدن بقيمة 484 مليون ين ياباني اي مايعادل نحو 3.3 مليون دولار أمريكي.

واوضحت السفارة في بيان وفق وكالة الانباء اليمنية، بأن القائم بأعمال السفارة اليابانية لدى اليمن هيجاشي كازوهيرو قام، اليوم، بتبادل مذكرات مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) أوك لوتسما لدعم مشروع تحسين الكفاءة في ميناء عدن.

واكد البيان، أن المشروع يهدف إلى تسريع التعامل مع البضائع وتخفيض تكاليف نقلها من خلال توفير المعدات اللازمة لتجديد سقف حظائر البضائع ورقمنة إدارة الحاويات في ميناء عدن، ما من شأن ذلك المساهمة في دعم إعادة إعمار اليمن في المستقبل.

واشار البيان، إلى ان المشروع سيدعم جهود الحكومة اليمنية في تعزيز وظائف مدينة عدن..مؤكدًا حرص حكومة اليابان على التزامها بمواصلة العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

والتقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في وقت سابق بسفراء اليمن لدى اوروبا على هامش زيارته الحالية لجمهورية المانيا الاتحادية.

وفي اللقاء رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمجموعة السفراء، ووضعهم امام مستجدات الساحة اليمنية، ونتائج لقاءاته مع القادة والمسؤولين الألمان.

و اكد فخامة الرئيس حرص مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة على اعتماد سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للبلاد على أسس الاستقلالية، والتعاون البناء مع الاسرة والمجتمع الدولي.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق على دور الدبلوماسية اليمنية في رعاية مصالح الشعب اليمني، والدفاع عن قضيته العادلة وتحقيق تطلعاته في استعادة الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، واستئناف مسار السلام وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

واثنى فخامة الرئيس على الآليات الجديدة التي اعتمدتها الدبلوماسية اليمنية لتشارك الرؤى وتوحيد المواقف عبر سفاراتها وقنواتها الخارجية، بما في ذلك الاجتماعات الدورية ذات الصلة بتطورات الشأن الوطني، وتفاعلاتها الاقليمية والدولية.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية، الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك.

كما دشن عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان بن علي العرادة ومعه رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، اليوم بمحافظة مأرب، انطلاق البث الإذاعي لإذاعة 26 سبتمبر صوت القوات المسلحة، بالتزامن مع احتفالات شعبنا اليمني بالعيد الـ60 لثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة.

وأشاد اللواء العرادة بالجهود التي بذلتها وزارة الدفاع ورئاسة الاركان العامة مؤكدًا على أهمية تعزيز الصوت الاعلامي للقوات المسلحة ونقل ملاحم وتضحيات أبطال الجيش والمقاومة في كل الجبهات والميادين بالجمهورية إلى كل أبناء الشعب وترسيخ القيم الوطنية وخاصة أهداف ثورتي سبتمبر واكتوبر.

من جانبه رحب رئيس هيئة الأركان، في كلمة له، بعضو مجلس القيادة الرئاسي ناقلًا له وعبره لمجلس القيادة الرئاسي ممثلًا برئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي تهاني وتبريكات منتسبي القوات المسلحة بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة، مؤكدًا بأن قيادة الجيش لن تتوانى في سبيل الدفاع عن أهداف الثورة والجمهورية.

من جهته قدم الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي عرضًا تناول فيه الجوانب الفنية والادارية والخارطة البرامجية للإذاعة ومراحل توسيع البث.. مؤكدا أن الاذاعة ستكون منبرًا وطنيا فاعلًا في معركة الجمهورية ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية.