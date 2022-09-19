شكرا لبحثكم عن خبر نجاح طبي في عدن .. طبيب ينجح بإزالة مفصل وتركيب مفصل صناعي لحالة مرضية بعمر 75 عام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن :خاص

تستمر النجاحات في مستشفى النقيب بعدن على يد الاستشاري الدكتور عماد

الشعيبي استشاري جراحة العظام وجراحة المفاصل الصناعية وجراحة التشوهات

الخلقية في مستشفى النقيب حيث تم بنجاح بفضل الله تعالى في اجراء عملية

جراحية لحالة مرضية بعمر 75 عام تعاني من خشونة في مفصل الركبة، حيث تم

تركيب مفصل صناعي امريكي لمفصل الركبة اليمنى على يد الاستشاري الدكتور

عماد الشعيبي، واصبح المريض يمشي بفضل الله من ثاني يوم من العملية.

يذكر أن الدكتور عماد الشعيبي هو المتخصص الوحيد في اليمن في جراحة

الإعادة للمفاصل الصناعية بالإضافة الى انه المتخصص الوحيد في اليمن في

جراحة عظام الاطفال وجراحة التشوهات الخلقية لدى الأطفال.

ولتوضيح معنى اعادة المفاصل، فإنه في حال أجريت عملية مفصل صناعي والتي

من الممكن عملها في اي مستشفى وقرر الاستشاري ان المريض محتاج عملية

ازالة المفصل الأول وتركيب مفصل بديل له لأي سبب كان، فان الحل يكون هو

في التفكير بالسفر الى الخارج، ولكن بفضل الله وتواجد الاستشاري المتخصص

الدكتور عماد الشعيبي ، فانه من الممكن اجراء العملية في مستشفى النقيب

قسم جراحة العظام