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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقشت ندوة فكرية بجامعة إقليم سبأ بمأرب،خطورة تحريف المناهج الدراسية من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية بمناطق سيطرتها وتعبئتها بالأفكار الطائفية والعنصرية التي تشكل تهديدًا بإنشاء جيل من المتطرفين العقائديين الذين لا يقبلون بالتعايش مع الآخر.

"الألغام السلالية في المناهج الدراسية" في ندوة فكرية بجامعة اقليم سبأ

وفي افتتاح الندوة التي نظمتها مؤسسة القلم التنموية بالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم بالمحافظة بعنوان (ألغام سلالية في المناهج الدراسية) تحدث نائب وزير التربية والتعليم،الدكتور علي العباب عن أهمية نشر الوعي والثقافة والتنوير بالمخاطر المحدقة التي تحيكها المليشيا الحوثية لصناعة اجيال مشبعة بالفكر الطائفي والعنصري والكراهية والتكفير، بهدف سيطرتها الكاملة على اليمن والتمدد في الإقليم.. مشيرًا إلى أن التعديلات التي أجرتها على مناهج الصفوف من الأول وحتى السادس بلغت (420) تعديلا، خاصة في مواد التربية الإسلامية واللغة العربية والتربية الوطنية والاجتماعيات.

من جانبه أشار نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا الدكتور حسين الموساي إلى خطورة تحريف المناهج باعتبارها المكون الرئيس للفكر لدى الأجيال والوسيلة التي تستخدمها المليشيا لتفخيخ عقول النشء بالافكار الطائفية والعنصرية.

كما نوقشت في الندوة ورقتي عمل، استعرض في الورقة الأولى مدير عام مكتب التربية بأمانة العاصمة عبدالحليم الهجري،نماذج من تفخيخ المليشيا الحوثية للمناهج المدرسية والتي تضمنها الكتاب الذي أصدرته مؤسسة القلم وتم توزيعة على الحاضرين في الندوة..

فيما تطرقت الورقة الثانية التي قدمها الباحث نجيب المظفر كيفية مواجهة تحريف المليشيا للمناهج وتجريف الهوية الوطنية لليمنيين.. داعيا الحكومة والجهات المعنية لوضع استراتيجية وطنية لتصحيح مناهج التعليم تهدف إلى القضاء على الأفكار الضالة والمتحركة والتي تحاول المليشيا غرسها في عقول النشء والأجيال القادمة.

ناقش وزير الدولة محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، اليوم، مع المدير العام لمؤسسة النقل البري عدن عبد الباري الحربي، آليات معالجة الاشكاليات التي تواجه سير عمل المؤسسة، والسُبل الممكنة لإعادة دورها الريادي.

كما ناقش الاجتماع، بحضور وكيل المحافظة لشؤون النقل خالد الجعيملاني ورئيس الغرفة التجارية والصناعية أبوبكر با عبيد ومدير عام مكتب المالية بعدن مصطفى الشاعري، جُملة الصعوبات التي تواجه المؤسسة وكيفية معالجتها إضافة إلى وضع مصفوفة وتصورات بالاحتياجات لتفعيل ورشة الصيانة التابعة للمؤسسة.

ووجه لملس، باعتماد موازنة شهرية تشغيلية للمؤسسة وتكليف مدير عام المؤسسة بتشكيل لجنة لحصر كافة الأصول التابعة للمؤسسة ورفع بها لسلطة المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وحماية أصول المؤسسة واستعادتها.. مؤكدًا استعداد السلطة المحلية لتقديم اوجه الدعم الازم للمؤسسة.

وشدد وزير الدولة، على ضرورة مخاطبة مدير عام هيئة الأراضي بالمحافظة لاستكمال الإجراءات في العقود الخاصة بأراضي مؤسسة النقل البري عدن وتسريع الإجراءات القانونية حول جملة من القضايا المتعلقة بالمؤسسة.

أثنى محافظ حضرموت، مبخوت مبارك بن ماضي، على دور متحف المكلا في تسجيل حضور اليمن دوليًا في ظل الظروف الحالية التي يعيشها.

وأكد بن ماضي خلال لقاءه، اليوم، المدير العام لفرع الهيئة العامة للآثار والمتاحف بساحل حضرموت رياض باكرموم، على أهمية التطور الذي شهده المتحف حتى نال جائزة التميز في الأرشاد المتحفي والثقافي للمشاركات المتفردة في برنامج المرشد الثقافي العربي الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي وشاركت فيه 16 دولة عربية.

بدوره اشار إلى باكرموم إلى الجهود المبذولة في المتحف لصون إرث حضرموت التاريخي.. لافتًا إلى نيل متحف المكلا عضويتي المنظمة الدولية للمتاحف "الايكوم" وعضوية التحالف الأمريكي للمتاحف.

دشن وكيل محافظة مأرب للشئون الادارية عبدالله الباكري، اختبارات المفاضلة والقبول في المعهد المهني الصناعي لدفعة جديدة في تخصصي حاسوب عام، وتمديدات كهرباء منزلية، بمساق الدبلوم 3 سنوات بعد اتمام شهادة المرحلة الاساسية.

وخلال التدشين طاف الوكيل بقاعات الاختبار واطلع الاجواء المهيئة التي توفر الفرص المتساوية في التنافس للطلاب والطالبات المتقدمين، واستمع من نائب مدير المعهد ناجي مفتاح إلى شرح عن عملية الاعداد والتحضير لاستقبال الدفعة الجديدة في التخصصين، والتي يتنافس فيهما 45 طالبا وطالبة على 30 مقعدا دراسيا.