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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي بالقصر الرئاسي في معاشيق امس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء.

الزبيدي يترأس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء

وخصص الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك لمناقشة عدد من القضايا العاجلة وفي مقدمتها تفعيل عمل الوزارات وفتح مقراتها الرئيسية في العاصمة عدن للقيام بالمهام المنوطة بها تجاه المواطنين وسبل واليات مضاعفة موازناتها ورفدها بالكوادر الشبابية المدربة.

وفي هذا السياق شدد اللواء الزبيدي على ضرورة فتح مقرات الوزارات في العاصمة عدن ومزاولة جميع وزراء الحكومة لمهامهم من المقرات الرئيسية لوزاراتهم، مؤكدا ان العمل من خارج العاصمة المؤقتة عدن امرًا غير مقبول، كما شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي على ضرورة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بأداء الوزارات، وتفعيل نشاطها والانضباط الوظيفي فيها وتأهيل المنشآت التابعة لكل وزارة للاستفادة القصوى منها ورفد الوزارات بالكوادر الشبابية المدربة القادرة على مواكبة التطورات في مختلف المجالات.

كما ناقش الاجتماع الاستثنائي موازنات الوزارات، وسبل تعزيزها ومضاعفتها بما يمكن الوزارات من أداء مهامها.

بعدها، استمع اللواء الزبيدي من رئيس وأعضاء مجلس الوزراء إلى مجمل الصعوبات التي تواجهها وزاراتهم، والجهود المبذولة لتفعيل عملها وتكثيف نشاطها في العاصمة المؤقتة عدن وعموم المحافظات المحررة، والجهود التي يبذلها الوزراء للتغلب على تلك الصعوبات.

وتحدث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بكلمة رحب في مستهلها ب عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي، لترأسه هذه الجلسة الاستثنائية، واعتبر ذلك رسالة دعم للحكومة، انطلاقا من ان دعم مجلس القيادة الرئاسي أساس لعمل وإنجاز الحكومة والمشاركة في مواجهة التحديات الراهنة.

وأثنى الدكتور معين عبدالملك، على ما طرحه اللواء عيدروس الزبيدي في كلمته ورؤيته لتفعيل أداء الوزارات وما تبذله الحكومة في هذا الجانب من جهود.. مشيرا إلى ما حققته الحكومة خلال الفترة الماضية في مختلف الجوانب ورؤيتها للتعامل مع التحديات والتغلب عليها بتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي.. مشيرا إلى أولوية العمل على تعزيز الأمن والاستقرار ودعم وتعزيز مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد رئيس الوزراء عزم الحكومة وتصميمها المضي في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية.. لافتا إلى ما تحقق والخطوات المقبلة في هذا المسار.

وصل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي الاحد مدينة نيويورك للمشاركة في اعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة.

وسيلقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اول كلمة له في المنصب امام قادة وممثلي الدول الاعضاء في الجمعية العامة للامم المتحدة يتطرق فيها إلى تطورات الوضع اليمني، وفرص تحقيق السلام في ظل تعنت المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا ازاء كافة الجهود والمساعي الحميدة على هذا المسار.

كما سيجري فخامة الرئيس على هامش الاجتماع الاممي، مناقشات رفيعة المستوى بشأن الاوضاع الانسانية والخدمية والاقتصادية، والدور المعول على المجتمع الدولي لدعم الاصلاحات الجارية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة في مختلف المجالات.

وستبحث اللقاءات الثنائية ايضا في الضغوط اللازمة لتنفيذ قرارت الشرعية الدولية ذات الصلة بالازمة اليمنية، وخصوصا القرار 2216، وفرص تمديد الهدنة الانسانية التي ترعاها الامم المتحدة منذ مطلع ابريل الماضي.

يرافق رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك.

كان في الاستقبال مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة عبدالله السعدي، وسفير اليمن لدى الولايات المتحدة محمد الحضرمي.

التقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، السبت، بسفراء اليمن لدى اوروبا على هامش زيارته الحالية لجمهورية المانيا الاتحادية.

وفي اللقاء رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمجموعة السفراء، ووضعهم امام مستجدات الساحة اليمنية، ونتائج لقاءاته مع القادة والمسؤولين الألمان.

و اكد فخامة الرئيس حرص مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة على اعتماد سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للبلاد على أسس الاستقلالية، والتعاون البناء مع الاسرة والمجتمع الدولي.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق على دور الدبلوماسية اليمنية في رعاية مصالح الشعب اليمني، والدفاع عن قضيته العادلة وتحقيق تطلعاته في استعادة الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، واستئناف مسار السلام وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

واثنى فخامة الرئيس على الآليات الجديدة التي اعتمدتها الدبلوماسية اليمنية لتشارك الرؤى وتوحيد المواقف عبر سفاراتها وقنواتها الخارجية، بما في ذلك الاجتماعات الدورية ذات الصلة بتطورات الشأن الوطني، وتفاعلاتها الاقليمية والدولية.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية، الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك.

