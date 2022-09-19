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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة عدن، 300 سماعة أذن للطلاب ضعاف السمع ضمن مشروع الاستجابة لاحتياجات تنمية القدرات المحلية لتعليم طلاب محو الأمية وذوي الإعاقة.

مركز الملك سلمان يوزع 300 سماعة لضعاف السمع بعدن

وأشاد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع الرعاية صالح محمود بهذه اللفتة الإنسانية التي ستسهم في تحسين استجابة الطلاب ضعاف السمع، مما ينعكس كذلك على تحسين العملية التعليمية في المراكز المستهدفة بالمشروع بمحافظتَيْ عدن وحضرموت.

إلى ذلك وزّع مركز الملك، 86 طنًا من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية المظفر بمحافظة تعز، استفاد منها 4،830 فردًا.

توجه الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي الاحد إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، بعد زيارة رسمية لجمهورية المانيا الاتحادية استغرقت عدة ايام.

و كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اجرى خلال زيارته لبرلين مع القادة الالمان، مباحثات حول مستجدات الوضع اليمني والجهود الدولية والاقليمية لتخفيف المعاناة الانسانية، وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي لدى مغادرته مطار برلين عن شكره لحفاوة الاستقبال، كما اشاد بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وموقف الاصدقاء الالمان الداعم للشرعية الدستورية في اليمن، وجهودهم الرامية لاستئناف العملية السياسية، واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

كما اعرب فخامة الرئيس عن ثقته في ان تفتح هذه الزيارة افاقا ارحب لتطور ونماء التعاون الثنائي لخدمة مصالح الشعبين الصديقين.

ويرافق رئيس مجلس القيادة الرئاسي، خلال الزيارة مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك.

كان في وداع فخامة الرئيس عدد من المسؤولين الالمان، والمستشار الاقتصادي عبدالعزيز المخلافي، والقائم بأعمال السفارة اليمنية لدى برلين لؤي الارياني، وطاقم السفارة.

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة، معمر الارياني ان إقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، قبل عام، على إعدام تسعة من أبناء تهامة الأبرياء بينهم قاصر، في محاكمة صورية بتهم ملفقة، بعد عامين من التعذيب الوحشي، جريمة مكتملة الأركان تؤكد تجرد المليشيا من الإنسانية واستهانتها بدماء اليمنيين.

وأوضح في الذكرى الاولى للجريمة، أن هذه الجريمة الارهابية النكراء ابرزت الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الارهابية بحق أبناء تهامة، وآخرها جرائم البطش والسطو على الأراضي والتطهير العنصري في قرى مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، وغيرها من جرائم قتل وحصار المدنيين والتي تصاعدت منذ بدء الهدنة الأممية.

ودعا الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان للقيام بدورها إزاء الإرهاب المنظم والجرائم النكراء التي تقترفها مليشيا الحوثي بحق أبناء تهامة، مطالبا بملاحقة ومحاسبة المتورطين في تلك الجرائم وضمان عدم افلاتهم من العقاب.

ناقش وزير الدولة محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، امس، مع المدير العام لمؤسسة النقل البري عدن عبد الباري الحربي، آليات معالجة الاشكاليات التي تواجه سير عمل المؤسسة، والسُبل الممكنة لإعادة دورها الريادي.

كما ناقش الاجتماع، بحضور وكيل المحافظة لشؤون النقل خالد الجعيملاني ورئيس الغرفة التجارية والصناعية أبوبكر با عبيد ومدير عام مكتب المالية بعدن مصطفى الشاعري، جُملة الصعوبات التي تواجه المؤسسة وكيفية معالجتها إضافة إلى وضع مصفوفة وتصورات بالاحتياجات لتفعيل ورشة الصيانة التابعة للمؤسسة.

ووجه لملس، باعتماد موازنة شهرية تشغيلية للمؤسسة وتكليف مدير عام المؤسسة بتشكيل لجنة لحصر كافة الأصول التابعة للمؤسسة ورفع بها لسلطة المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وحماية أصول المؤسسة واستعادتها.. مؤكدًا استعداد السلطة المحلية لتقديم اوجه الدعم الازم للمؤسسة.

وشدد وزير الدولة، على ضرورة مخاطبة مدير عام هيئة الأراضي بالمحافظة لاستكمال الإجراءات في العقود الخاصة بأراضي مؤسسة النقل البري عدن وتسريع الإجراءات القانونية حول جملة من القضايا المتعلقة بالمؤسسة.