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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - افتتح وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي ووكيل محافظة أبين عبدالعزيز الحمزة امس، مركز الغسيل الكلوي بمديرية مودية بمحافظة أبين.

افتتاح مركز للغسيل الكلوي بمديرية مودية بأبين

واطلع الوليدي والحمزة، على التجهيزات الفنية لقسم الغسيل الكلوي الذي يعد أول مركز للغسيل الكلوي في المحافظة.

كما تم افتتاح اقسام جديدة في مستشفى محنف، ومنها قسم حضانة الأطفال الخدج الذي يساهم في الحد من وفيات المواليد، وتقديم الرعاية الصحية للمواليد والامهات.

فيما زود البرنامج الوطني للإمداد الدوائي مستشفيات مودية ولودر بالأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة.

شن عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان بن علي العرادة ومعه رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، اليوم بمحافظة مأرب، انطلاق البث الإذاعي لإذاعة 26 سبتمبر صوت القوات المسلحة، بالتزامن مع احتفالات شعبنا اليمني بالعيد الـ60 لثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة.

وأشاد اللواء العرادة بالجهود التي بذلتها وزارة الدفاع ورئاسة الاركان العامة مؤكدًا على أهمية تعزيز الصوت الاعلامي للقوات المسلحة ونقل ملاحم وتضحيات أبطال الجيش والمقاومة في كل الجبهات والميادين بالجمهورية إلى كل أبناء الشعب وترسيخ القيم الوطنية وخاصة أهداف ثورتي سبتمبر واكتوبر.

من جانبه رحب رئيس هيئة الأركان، في كلمة له، بعضو مجلس القيادة الرئاسي ناقلًا له وعبره لمجلس القيادة الرئاسي ممثلًا برئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي تهاني وتبريكات منتسبي القوات المسلحة بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة، مؤكدًا بأن قيادة الجيش لن تتوانى في سبيل الدفاع عن أهداف الثورة والجمهورية.

من جهته قدم الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي عرضًا تناول فيه الجوانب الفنية والادارية والخارطة البرامجية للإذاعة ومراحل توسيع البث.. مؤكدا أن الاذاعة ستكون منبرًا وطنيا فاعلًا في معركة الجمهورية ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية.

ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي بالقصر الرئاسي في معاشيق صباح امس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء.

وخصص الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك لمناقشة عدد من القضايا العاجلة وفي مقدمتها تفعيل عمل الوزارات وفتح مقراتها الرئيسية في العاصمة عدن للقيام بالمهام المنوطة بها تجاه المواطنين وسبل واليات مضاعفة موازناتها ورفدها بالكوادر الشبابية المدربة.

وفي هذا السياق شدد اللواء الزبيدي على ضرورة فتح مقرات الوزارات في العاصمة عدن ومزاولة جميع وزراء الحكومة لمهامهم من المقرات الرئيسية لوزاراتهم، مؤكدا ان العمل من خارج العاصمة المؤقتة عدن امرًا غير مقبول، كما شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي على ضرورة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بأداء الوزارات، وتفعيل نشاطها والانضباط الوظيفي فيها وتأهيل المنشآت التابعة لكل وزارة للاستفادة القصوى منها ورفد الوزارات بالكوادر الشبابية المدربة القادرة على مواكبة التطورات في مختلف المجالات.

كما ناقش الاجتماع الاستثنائي موازنات الوزارات، وسبل تعزيزها ومضاعفتها بما يمكن الوزارات من أداء مهامها.

بعدها، استمع اللواء الزبيدي من رئيس وأعضاء مجلس الوزراء إلى مجمل الصعوبات التي تواجهها وزاراتهم، والجهود المبذولة لتفعيل عملها وتكثيف نشاطها في العاصمة المؤقتة عدن وعموم المحافظات المحررة، والجهود التي يبذلها الوزراء للتغلب على تلك الصعوبات.

وتحدث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بكلمة رحب في مستهلها ب عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي، لترأسه هذه الجلسة الاستثنائية، واعتبر ذلك رسالة دعم للحكومة، انطلاقا من ان دعم مجلس القيادة الرئاسي أساس لعمل وإنجاز الحكومة والمشاركة في مواجهة التحديات الراهنة.

وأثنى الدكتور معين عبدالملك، على ما طرحه اللواء عيدروس الزبيدي في كلمته ورؤيته لتفعيل أداء الوزارات وما تبذله الحكومة في هذا الجانب من جهود.. مشيرا إلى ما حققته الحكومة خلال الفترة الماضية في مختلف الجوانب ورؤيتها للتعامل مع التحديات والتغلب عليها بتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي.. مشيرا إلى أولوية العمل على تعزيز الأمن والاستقرار ودعم وتعزيز مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد رئيس الوزراء عزم الحكومة وتصميمها المضي في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية.. لافتا إلى ما تحقق والخطوات المقبلة في هذا المسار.