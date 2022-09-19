شكرا لبحثكم عن خبر العمل من خارج عدن "غير مقبول".. توجيه رسمي للحكومة اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد عيدروس الزُبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي أن عمل الوزراء والمسؤلين الحكوميين من خارج العاصمة عدن "لم يعد مقبولا".

جاء ذلك خلال ترأس الزبيدي اجتماعا استثنائيا للحكومة بالقصر الرئاسي في معاشيق، صباح اليوم الأحد، اجتماعا خصصه لمناقشة وضع الوزارات ومقراتها وموازناتها التشغيلية.

ووجه الزبيدي الحكومة بسرعة فتح مقرات كل الوزارات في العاصمة عدن، ومزاولة جميع وزراء الحكومة لمهامهم من المقرات الرئيسية لوزاراتهم في عدن.

وخُصص الاجتماع، الذي حضره رئيس الحكومة معين عبدالملك، لمناقشة عدد من القضايا العاجلة وفي مقدمتها، تفعيل عمل الوزارات وفتح مقراتها الرئيسية في العاصمة عدن للقيام بالمهام المُناطة بها تجاه المواطنين، وسُبل وآليات مضاعفة موازناتها ورفدها بالكوادر الشبابية المُدربة.

كما وجه الزُبيدي الحكومة ببذل المزيد من الجهود للارتقاء بأداء الوزارات، وتفعيل نشاطها، وتعزيز الانضباط الوظيفي فيها، وتأهيل المنشآت التابعة لكل وزارة والاستفادة القصوى منها .

وناقش الزبيدي خلال الاجتماع الاستثنائي موازنات الوزارات، وسُبل تعزيزها ومضاعفتها بما يمّكن الوزارات من أداء مهامها بالمستوى المطلوب.

واستعرض رئيس الحكومة معين عبد الملك الصعوبات التي تواجه سير عمل الحكومة، والجهود المبذولة للتغلب على المعوقات وقدم عدد من المقترحات لتفعيل وتكثيف نشاط الوزارات لتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية في العاصمة عدن خاصة والمحافظات المُحررة عموما.

يأتي الإجتماع في إطار تحركات الزبيدي لتفعيل دور المؤسسات واداء الوزارات في عدن وتحسين الإيرادات وتجفيف مصادر الفساد وعمليات التلاعب بالإيرادات الحكومية .