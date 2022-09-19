شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لملس يناقش سبل معالجة اشكالية الإدارة العامة لمؤسسة النقل البري بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش وزير الدولة محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، اليوم، مع المدير العام لمؤسسة النقل البري عدن عبد الباري الحربي، آليات معالجة الاشكاليات التي تواجه سير عمل المؤسسة، والسُبل الممكنة لإعادة دورها الريادي.

لملس يناقش سبل معالجة اشكالية الإدارة العامة لمؤسسة النقل البري بعدن

كما ناقش الاجتماع، بحضور وكيل المحافظة لشؤون النقل خالد الجعيملاني ورئيس الغرفة التجارية والصناعية أبوبكر با عبيد ومدير عام مكتب المالية بعدن مصطفى الشاعري، جُملة الصعوبات التي تواجه المؤسسة وكيفية معالجتها إضافة إلى وضع مصفوفة وتصورات بالاحتياجات لتفعيل ورشة الصيانة التابعة للمؤسسة.

ووجه لملس، باعتماد موازنة شهرية تشغيلية للمؤسسة وتكليف مدير عام المؤسسة بتشكيل لجنة لحصر كافة الأصول التابعة للمؤسسة ورفع بها لسلطة المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وحماية أصول المؤسسة واستعادتها.. مؤكدًا استعداد السلطة المحلية لتقديم اوجه الدعم الازم للمؤسسة.

وشدد وزير الدولة، على ضرورة مخاطبة مدير عام هيئة الأراضي بالمحافظة لاستكمال الإجراءات في العقود الخاصة بأراضي مؤسسة النقل البري عدن وتسريع الإجراءات القانونية حول جملة من القضايا المتعلقة بالمؤسسة.

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة، معمر الارياني ان إقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، قبل عام، على إعدام تسعة من أبناء تهامة الأبرياء بينهم قاصر، في محاكمة صورية بتهم ملفقة، بعد عامين من التعذيب الوحشي، جريمة مكتملة الأركان تؤكد تجرد المليشيا من الإنسانية واستهانتها بدماء اليمنيين.

وأوضح في الذكرى الاولى للجريمة، أن هذه الجريمة الارهابية النكراء ابرزت الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الارهابية بحق أبناء تهامة، وآخرها جرائم البطش والسطو على الأراضي والتطهير العنصري في قرى مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، وغيرها من جرائم قتل وحصار المدنيين والتي تصاعدت منذ بدء الهدنة الأممية.

ودعا الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان للقيام بدورها إزاء الإرهاب المنظم والجرائم النكراء التي تقترفها مليشيا الحوثي بحق أبناء تهامة، مطالبا بملاحقة ومحاسبة المتورطين في تلك الجرائم وضمان عدم افلاتهم من العقاب.

تجري حاليا أعمال مشروع إعادة تأهيل طريق تعز - التربة، الذي يربط محافظة تعز بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وذلك بتمويل من صندوق صيانة الطرق، وإشراف وزارة الأشغال العامة والطرق.

وبدأت أعمال المشروع بتأهيل المقطع الأول من الصافية إلى التربة، وذلك بالتزامن مع أعمال الصبيات الخرسانة للجسور السطحية لطريق الضباب، وأعمال إعادة تأهيل الطريق الواقع بين بير باشا إلى مفرق يفرس بمديرية جبل حبشي، وكذا الطريق الممتد من مفرق يفرس إلى الصافية.

وشدد رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس معين الماس، على ضرورة مضاعفة الجهود لإنجاز المشروع بالشكل المطلوب لضمان ديمومة المشروع على المدى البعيد والمساهمة بتخفيف معاناة المواطنين.

أثنى محافظ حضرموت، مبخوت مبارك بن ماضي، على دور متحف المكلا في تسجيل حضور اليمن دوليًا في ظل الظروف الحالية التي يعيشها.

وأكد بن ماضي خلال لقاءه، امس، المدير العام لفرع الهيئة العامة للآثار والمتاحف بساحل حضرموت رياض باكرموم، على أهمية التطور الذي شهده المتحف حتى نال جائزة التميز في الأرشاد المتحفي والثقافي للمشاركات المتفردة في برنامج المرشد الثقافي العربي الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي وشاركت فيه 16 دولة عربية.

بدوره اشار إلى باكرموم إلى الجهود المبذولة في المتحف لصون إرث حضرموت التاريخي.. لافتًا إلى نيل متحف المكلا عضويتي المنظمة الدولية للمتاحف "الايكوم" وعضوية التحالف الأمريكي للمتاحف.

افتتح وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي ووكيل محافظة أبين عبدالعزيز الحمزة اليوم، مركز الغسيل الكلوي بمديرية مودية بمحافظة أبين.

واطلع الوليدي والحمزة، على التجهيزات الفنية لقسم الغسيل الكلوي الذي يعد أول مركز للغسيل الكلوي في المحافظة.

كما تم افتتاح اقسام جديدة في مستشفى محنف، ومنها قسم حضانة الأطفال الخدج الذي يساهم في الحد من وفيات المواليد، وتقديم الرعاية الصحية للمواليد والامهات.

فيما زود البرنامج الوطني للإمداد الدوائي مستشفيات مودية ولودر بالأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة.