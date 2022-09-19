شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللواء العرادة يُدشِّن انطلاق بث إذاعة القوات المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان بن علي العرادة ومعه رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، امس بمحافظة مأرب، انطلاق البث الإذاعي لإذاعة 26 سبتمبر صوت القوات المسلحة، بالتزامن مع احتفالات شعبنا اليمني بالعيد الـ60 لثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة.

اللواء العرادة يُدشِّن انطلاق بث إذاعة القوات المسلحة

وأشاد اللواء العرادة بالجهود التي بذلتها وزارة الدفاع ورئاسة الاركان العامة مؤكدًا على أهمية تعزيز الصوت الاعلامي للقوات المسلحة ونقل ملاحم وتضحيات أبطال الجيش والمقاومة في كل الجبهات والميادين بالجمهورية إلى كل أبناء الشعب وترسيخ القيم الوطنية وخاصة أهداف ثورتي سبتمبر واكتوبر.

من جانبه رحب رئيس هيئة الأركان، في كلمة له، بعضو مجلس القيادة الرئاسي ناقلًا له وعبره لمجلس القيادة الرئاسي ممثلًا برئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي تهاني وتبريكات منتسبي القوات المسلحة بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة، مؤكدًا بأن قيادة الجيش لن تتوانى في سبيل الدفاع عن أهداف الثورة والجمهورية.

من جهته قدم الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي عرضًا تناول فيه الجوانب الفنية والادارية والخارطة البرامجية للإذاعة ومراحل توسيع البث.. مؤكدا أن الاذاعة ستكون منبرًا وطنيا فاعلًا في معركة الجمهورية ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية.

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة، معمر الارياني ان إقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، قبل عام، على إعدام تسعة من أبناء تهامة الأبرياء بينهم قاصر، في محاكمة صورية بتهم ملفقة، بعد عامين من التعذيب الوحشي، جريمة مكتملة الأركان تؤكد تجرد المليشيا من الإنسانية واستهانتها بدماء اليمنيين.

وأوضح في الذكرى الاولى للجريمة، أن هذه الجريمة الارهابية النكراء ابرزت الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الارهابية بحق أبناء تهامة، وآخرها جرائم البطش والسطو على الأراضي والتطهير العنصري في قرى مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، وغيرها من جرائم قتل وحصار المدنيين والتي تصاعدت منذ بدء الهدنة الأممية.

ودعا الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان للقيام بدورها إزاء الإرهاب المنظم والجرائم النكراء التي تقترفها مليشيا الحوثي بحق أبناء تهامة، مطالبا بملاحقة ومحاسبة المتورطين في تلك الجرائم وضمان عدم افلاتهم من العقاب.

ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي بالقصر الرئاسي في معاشيق صباح امس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء.

وخصص الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك لمناقشة عدد من القضايا العاجلة وفي مقدمتها تفعيل عمل الوزارات وفتح مقراتها الرئيسية في العاصمة عدن للقيام بالمهام المنوطة بها تجاه المواطنين وسبل واليات مضاعفة موازناتها ورفدها بالكوادر الشبابية المدربة.

وفي هذا السياق شدد اللواء الزبيدي على ضرورة فتح مقرات الوزارات في العاصمة عدن ومزاولة جميع وزراء الحكومة لمهامهم من المقرات الرئيسية لوزاراتهم، مؤكدا ان العمل من خارج العاصمة المؤقتة عدن امرًا غير مقبول، كما شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي على ضرورة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بأداء الوزارات، وتفعيل نشاطها والانضباط الوظيفي فيها وتأهيل المنشآت التابعة لكل وزارة للاستفادة القصوى منها ورفد الوزارات بالكوادر الشبابية المدربة القادرة على مواكبة التطورات في مختلف المجالات.

كما ناقش الاجتماع الاستثنائي موازنات الوزارات، وسبل تعزيزها ومضاعفتها بما يمكن الوزارات من أداء مهامها.

بعدها، استمع اللواء الزبيدي من رئيس وأعضاء مجلس الوزراء إلى مجمل الصعوبات التي تواجهها وزاراتهم، والجهود المبذولة لتفعيل عملها وتكثيف نشاطها في العاصمة المؤقتة عدن وعموم المحافظات المحررة، والجهود التي يبذلها الوزراء للتغلب على تلك الصعوبات.

وتحدث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بكلمة رحب في مستهلها ب عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي، لترأسه هذه الجلسة الاستثنائية، واعتبر ذلك رسالة دعم للحكومة، انطلاقا من ان دعم مجلس القيادة الرئاسي أساس لعمل وإنجاز الحكومة والمشاركة في مواجهة التحديات الراهنة.

وأثنى الدكتور معين عبدالملك، على ما طرحه اللواء عيدروس الزبيدي في كلمته ورؤيته لتفعيل أداء الوزارات وما تبذله الحكومة في هذا الجانب من جهود.. مشيرا إلى ما حققته الحكومة خلال الفترة الماضية في مختلف الجوانب ورؤيتها للتعامل مع التحديات والتغلب عليها بتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي.. مشيرا إلى أولوية العمل على تعزيز الأمن والاستقرار ودعم وتعزيز مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد رئيس الوزراء عزم الحكومة وتصميمها المضي في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية.. لافتا إلى ما تحقق والخطوات المقبلة في هذا المسار.