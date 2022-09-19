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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، السبت، بسفراء اليمن لدى اوروبا على هامش زيارته الحالية لجمهورية المانيا الاتحادية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي يلتقي سفراء اليمن لدى اوروبا

وفي اللقاء رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمجموعة السفراء، ووضعهم امام مستجدات الساحة اليمنية، ونتائج لقاءاته مع القادة والمسؤولين الألمان.

و اكد فخامة الرئيس حرص مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة على اعتماد سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للبلاد على أسس الاستقلالية، والتعاون البناء مع الاسرة والمجتمع الدولي.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق على دور الدبلوماسية اليمنية في رعاية مصالح الشعب اليمني، والدفاع عن قضيته العادلة وتحقيق تطلعاته في استعادة الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، واستئناف مسار السلام وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

واثنى فخامة الرئيس على الآليات الجديدة التي اعتمدتها الدبلوماسية اليمنية لتشارك الرؤى وتوحيد المواقف عبر سفاراتها وقنواتها الخارجية، بما في ذلك الاجتماعات الدورية ذات الصلة بتطورات الشأن الوطني، وتفاعلاتها الاقليمية والدولية.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية، الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك.

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة، معمر الارياني ان إقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، قبل عام، على إعدام تسعة من أبناء تهامة الأبرياء بينهم قاصر، في محاكمة صورية بتهم ملفقة، بعد عامين من التعذيب الوحشي، جريمة مكتملة الأركان تؤكد تجرد المليشيا من الإنسانية واستهانتها بدماء اليمنيين.

وأوضح في الذكرى الاولى للجريمة، أن هذه الجريمة الارهابية النكراء ابرزت الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الارهابية بحق أبناء تهامة، وآخرها جرائم البطش والسطو على الأراضي والتطهير العنصري في قرى مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، وغيرها من جرائم قتل وحصار المدنيين والتي تصاعدت منذ بدء الهدنة الأممية.

ودعا الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان للقيام بدورها إزاء الإرهاب المنظم والجرائم النكراء التي تقترفها مليشيا الحوثي بحق أبناء تهامة، مطالبا بملاحقة ومحاسبة المتورطين في تلك الجرائم وضمان عدم افلاتهم من العقاب.

ناقش وزير الدولة محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، امس، مع المدير العام لمؤسسة النقل البري عدن عبد الباري الحربي، آليات معالجة الاشكاليات التي تواجه سير عمل المؤسسة، والسُبل الممكنة لإعادة دورها الريادي.

كما ناقش الاجتماع، بحضور وكيل المحافظة لشؤون النقل خالد الجعيملاني ورئيس الغرفة التجارية والصناعية أبوبكر با عبيد ومدير عام مكتب المالية بعدن مصطفى الشاعري، جُملة الصعوبات التي تواجه المؤسسة وكيفية معالجتها إضافة إلى وضع مصفوفة وتصورات بالاحتياجات لتفعيل ورشة الصيانة التابعة للمؤسسة.

ووجه لملس، باعتماد موازنة شهرية تشغيلية للمؤسسة وتكليف مدير عام المؤسسة بتشكيل لجنة لحصر كافة الأصول التابعة للمؤسسة ورفع بها لسلطة المحلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وحماية أصول المؤسسة واستعادتها.. مؤكدًا استعداد السلطة المحلية لتقديم اوجه الدعم الازم للمؤسسة.

وشدد وزير الدولة، على ضرورة مخاطبة مدير عام هيئة الأراضي بالمحافظة لاستكمال الإجراءات في العقود الخاصة بأراضي مؤسسة النقل البري عدن وتسريع الإجراءات القانونية حول جملة من القضايا المتعلقة بالمؤسسة.

كما ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي بالقصر الرئاسي في معاشيق صباح امس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء.

وخصص الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك لمناقشة عدد من القضايا العاجلة وفي مقدمتها تفعيل عمل الوزارات وفتح مقراتها الرئيسية في العاصمة عدن للقيام بالمهام المنوطة بها تجاه المواطنين وسبل واليات مضاعفة موازناتها ورفدها بالكوادر الشبابية المدربة.

وفي هذا السياق شدد اللواء الزبيدي على ضرورة فتح مقرات الوزارات في العاصمة عدن ومزاولة جميع وزراء الحكومة لمهامهم من المقرات الرئيسية لوزاراتهم، مؤكدا ان العمل من خارج العاصمة المؤقتة عدن امرًا غير مقبول، كما شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي على ضرورة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بأداء الوزارات، وتفعيل نشاطها والانضباط الوظيفي فيها وتأهيل المنشآت التابعة لكل وزارة للاستفادة القصوى منها ورفد الوزارات بالكوادر الشبابية المدربة القادرة على مواكبة التطورات في مختلف المجالات.

كما ناقش الاجتماع الاستثنائي موازنات الوزارات، وسبل تعزيزها ومضاعفتها بما يمكن الوزارات من أداء مهامها.

بعدها، استمع اللواء الزبيدي من رئيس وأعضاء مجلس الوزراء إلى مجمل الصعوبات التي تواجهها وزاراتهم، والجهود المبذولة لتفعيل عملها وتكثيف نشاطها في العاصمة المؤقتة عدن وعموم المحافظات المحررة، والجهود التي يبذلها الوزراء للتغلب على تلك الصعوبات.

وتحدث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بكلمة رحب في مستهلها ب عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي، لترأسه هذه الجلسة الاستثنائية، واعتبر ذلك رسالة دعم للحكومة، انطلاقا من ان دعم مجلس القيادة الرئاسي أساس لعمل وإنجاز الحكومة والمشاركة في مواجهة التحديات الراهنة.

وأثنى الدكتور معين عبدالملك، على ما طرحه اللواء عيدروس الزبيدي في كلمته ورؤيته لتفعيل أداء الوزارات وما تبذله الحكومة في هذا الجانب من جهود.. مشيرا إلى ما حققته الحكومة خلال الفترة الماضية في مختلف الجوانب ورؤيتها للتعامل مع التحديات والتغلب عليها بتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي.. مشيرا إلى أولوية العمل على تعزيز الأمن والاستقرار ودعم وتعزيز مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد رئيس الوزراء عزم الحكومة وتصميمها المضي في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية.. لافتا إلى ما تحقق والخطوات المقبلة في هذا المسار.

