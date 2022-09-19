مساع حوثية لتسريح عشرات الآلاف من الموظفين واتحاد نقابات العمال يطالب بالتدخل

المنامة - ياسر ابراهيم - طالب الاتحاد العام للنقابات العمالية، مجلس النواب فاقد النصاب القانوني في صنعاء، التدخل لدى مليشيا الحوثي لمنع تسريح عشرات الآلاف من الموظفين.

وقال الاتحاد في بيان له موجه إلى مجلس النواب أمس الأحد إن ما يسمى بوزيري المالية والخدمة المدنية في حكومة الحوثي غير المعترف بها، يسعون لفصل موظفي الوحدات الاقتصادية العامة المستقلة وحرمانهم من مرتباتهم.

وناشد البيان يحيى الراعي التدخل لضمان استمرار العمل في عدد من المؤسسات أهمها هيئة الطيران وشركة النفط والمؤسسة العامة للاتصالات، والمياه والبريد، وغيرها من المؤسسات.

كما حذر البيان من أن تلك الإجراءات تستهدف الاستقرار الخدمي والوحدة الوطنية والصالح العام.

وتصاعدت مؤخراً الاحتجاجات النقابية على ممارسات ميلشيات الحوثي بحق عدد من المؤسسات الحكومية، حيث تعمل بشكل ممنهج على استبدال كافة الموظفين في تلك المؤسسات بغيرهم من الموالين للجماعة.