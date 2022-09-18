شكرا لبحثكم عن خبر أبين.. المهندس معين الماس يطلع على أضرار طريق باتيس- كبث والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قام المهندس معين الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور بزيارة تفقدية لطريق باتيس _ كبث بطول 16كيلو بمحافظة أبين للاطلاع على مدى الأضرار التي لحقت بالطريق جراء السيول والفيضانات التي تعرض لها نتيجة هطول الأمطار الغزيرة سابقا .. وتعرف الماس خلال الزيارة على أوجه الضرر التي أصابت الطريق الواصل بين مديريات محافظة أبين وتلمس حجم العمل والتدخل المطلوب لعملية صيانة الطريق وترميمه . واوصى المهندس الماس بناءً على ماتم الاطلاع عليه فريق اعداد الدراسات والتصاميم بسرعة العمل على وضع الخطط المطلوبة للتدخل وإعادة الطريق الى جاهزيته حفاظا على ارواح المواطنين وتسهيل تحركاتهم . وخلال الزيارة رافقه مدراء عموم ادارات صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن .

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