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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توجه الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاحد إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، بعد زيارة رسمية لجمهورية المانيا الاتحادية استغرقت عدة ايام.

"رشاد العليمي" يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة

و كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اجرى خلال زيارته لبرلين مع القادة الالمان، مباحثات حول مستجدات الوضع اليمني والجهود الدولية والاقليمية لتخفيف المعاناة الانسانية، وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي لدى مغادرته مطار برلين عن شكره لحفاوة الاستقبال، كما اشاد بالعلاقات اليمنية المتميزة بين البلدين الصديقين، وموقف الاصدقاء الالمان الداعم للشرعية الدستورية في اليمن، وجهودهم الرامية لاستئناف العملية السياسية، واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

كما اعرب فخامة الرئيس عن ثقته في ان تفتح هذه الزيارة افاقا ارحب لتطور ونماء التعاون الثنائي لخدمة مصالح الشعبين الصديقين.

ويرافق رئيس مجلس القيادة الرئاسي، خلال الزيارة مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك.

كان في وداع فخامة الرئيس عدد من المسؤولين الالمان، والمستشار الاقتصادي عبدالعزيز المخلافي، والقائم بأعمال السفارة اليمنية لدى برلين لؤي الارياني، وطاقم السفارة.

التقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم السبت، بسفراء اليمن لدى اوروبا على هامش زيارته الحالية لجمهورية المانيا الاتحادية.

وفي اللقاء رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمجموعة السفراء، ووضعهم امام مستجدات الساحة اليمنية، ونتائج لقاءاته مع القادة والمسؤولين الألمان.

و اكد الرئيس حرص مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة على اعتماد سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للبلاد على أسس الاستقلالية، والتعاون البناء مع الاسرة والمجتمع الدولي.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق على دور الدبلوماسية اليمنية في رعاية مصالح الشعب اليمني، والدفاع عن قضيته العادلة وتحقيق تطلعاته في استعادة الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، واستئناف مسار السلام وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

واثنى الرئيس على الآليات الجديدة التي اعتمدتها الدبلوماسية اليمنية لتشارك الرؤى وتوحيد المواقف عبر سفاراتها وقنواتها الخارجية، بما في ذلك الاجتماعات الدورية ذات الصلة بتطورات الشأن الوطني، وتفاعلاتها الاقليمية والدولية.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية، الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك.

واحتفت قيادة اللواء 14 حرس حدود، بتخرج دفعة عسكرية جديدة في المهارات القتالية، وذلك بالتزامن مع اختتام المرحلة الأولى من العام التدريبي والقتالي الحالي.

واوضح قائد اللواء 14 حرس حدود العميد هادي شلفط في تصريح لـ (سبتمبر نت) بأن هذه الدفعة ستمثل رافدًا جديدًا لقوات المحور الشمالي واللواء 14 حرس حدود..مؤكدًا على أهمية التأهيل والتدريب القتالي وعقد الدورات التخصصية والنوعية لتعزيز دور المؤسسة العسكرية لمواجهة المد الفارسي وجماعة الحوثي الإرهابية.

وأكد قائد اللواء 14 حرس حدود، أن القيادة السياسية والعسكرية تولي منتسبي الجيش الوطني كل الدعم والرعاية والاهتمام..مشيدا بدعم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية للشرعية اليمنية.



وفي سياق منفصل قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني "ان زيارات قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية للعاصمة الإيرانية طهران، والضاحية الجنوبية بلبنان، ولقاءاتها برموز محور الشر الإيراني لتلقي التوجيهات بخصوص موقفها من الهدنة، يؤكد من جديد عدم امتلاك المليشيا لقرار الحرب والسلم، وتحركها كأداة لتنفيذ الاجندة الإيرانية في المنطقة".

وأضاف معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "أن مليشيا الحوثي تواصل تكريس تبعيتها وانقيادها الاعمى خلف نظام ايران وتنفيذ مخططه التوسعي وسياساته التدميرية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة، دون أي اكتراث بشلال الدم المتدفق منذ الانقلاب، والأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في اليمن، والمعاناة الإنسانية المتفاقمة لغالبية اليمنيين".

وطالب الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، باتخاذ موقف واضح وحازم من التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني، والضغط على قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية للانخراط بجدية وحسن نية في جهود التهدئة واحلال السلام.