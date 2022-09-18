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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كرَّم محافظ لحج أحمد تُركي، اليوم، عددًا من منتسبي السلك القضائي والنيابة ومنظمات إنسانية عاملة في اليمن، تسهم في تحسين مستوى المعيشة للمجتمعات المحلية بمديريات المحافظة من خلال مشروعاتها التنموية التي تنفِّذها فيها.

تكريم منتسبي السلك القضائي ومنظمات إنسانية عاملة بلحج

حيث كرّم المحافظ رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة لحج السابق القاضي محمَّد الجُنَيدِي ورئيس نيابة الاستئناف السابق القاضي ناصر البوكري ورئيس نيابة استئناف الأموال العامة السابق القاضي صلاح الدِّين عبد العزيز.

في سياق متَّصل كرَّم المحافظ المديرة القُطْرية لمنظمة رعاية الأطفال " سِيڤ ذَا تشِيلدرِن " في اليمن رَامَا هانسراچ، بالشهادات التقديرية والدروع التذكارية.

إلى ذلك، ناقش المحافظ مع ممثل بيت الزكاة الكويتي أحمد الرزاقي، الجدوى التنموية لمشروع حفر بئر مياه جوفية عذبة مع ملحقاتها، بمنطقة العند بمديرية تُبَن ومشروع توزيع 167 سلة غذائية للنازحين بمخيم منطقة العند بدعم من البيت وتنفيذ الجمعية ضمن مشروع تقديم 1500 سلة غذائية للنازحين بالمخيمات في 8 محافظات محرَّرة، فيما كرَّمت جمعية " الحكمة اليمانية " الخيرية.

عقب ذلك وضع الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة لحج عَوَض الصلاحي، اليوم، حجر الأساس لمشروع بئر بيت الزكاة الكويتي البالغة تكلفته 70 ألف ريال سعودي، ودشَّن مشروع توزيع السلال الغذائية، التابع للبيت.



وفي سياق منفصل توجه الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاحد إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، بعد زيارة رسمية لجمهورية المانيا الاتحادية استغرقت عدة ايام.

و كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اجرى خلال زيارته لبرلين مع القادة الالمان، مباحثات حول مستجدات الوضع اليمني والجهود الدولية والاقليمية لتخفيف المعاناة الانسانية، وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي لدى مغادرته مطار برلين عن شكره لحفاوة الاستقبال، كما اشاد بالعلاقات اليمنية المتميزة بين البلدين الصديقين، وموقف الاصدقاء الالمان الداعم للشرعية الدستورية في اليمن، وجهودهم الرامية لاستئناف العملية السياسية، واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

كما اعرب فخامة الرئيس عن ثقته في ان تفتح هذه الزيارة افاقا ارحب لتطور ونماء التعاون الثنائي لخدمة مصالح الشعبين الصديقين.

ويرافق رئيس مجلس القيادة الرئاسي، خلال الزيارة مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك.

كان في وداع فخامة الرئيس عدد من المسؤولين الالمان، والمستشار الاقتصادي عبدالعزيز المخلافي، والقائم بأعمال السفارة اليمنية لدى برلين لؤي الارياني، وطاقم السفارة.

اقام مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن، اليوم، لقاء تشاوري لاستعراض الواقع التعليمي وتعزيز العلاقة بين المكتب وشركاء التعليم والقطاع الخاص.

وفي اللقاء، أكد وكيل المحافظ رشاد شائع، وقوف السلطة المحلية بمحافظة عدن إلى جانب مكتب التربية والتعليم وتسهيل عمل المنظمات المحلية والدولية العاملة والداعمة لمجال التعليم، وايجاد الحلول والمعالجات اللازمة لضمان سير العملية التعليمية بمحافظة عدن.

بدوره أستعرض مدير مكتب التربية والتعليم محمد الرقيبي، احتياجات العملية التعليمية والصعوبات والعراقيل ومنها ازدحام الطلاب في الفصول، وعدم توفر الكتاب المدرسي، نقص الكادر التعليمي، الوضع الاقتصادي والمعيشي للمعلمين.

واستعرض اللقاء حالة الوضع التعليمي بمحافظة عدن، والتدخلات والاحتياجات لمدارس محافظة عدن للعام 2023م، وآليات تعزيز الشراكة واستيعاب احتياجات المدارس من خلال شركاء التعليم والقطاع الخاص.

وهدف اللقاء إلى تقييم الوضع التعليمي بمدارس محافظة عدن، والخروج برؤية مستقبلية لتطوير منظومة التعليم، واعداد خطة تطويرية للعام 2023م، تحسين عمليات الدعم المساهمة في استقرار وتطوير التعليم، والتوافق على آلية لتعزيز الشراكة بين التربية والتعليم وشركاء التعليم والقطاع الخاص.