اخبار الخليج / اخبار اليمن

اللواء الزبيدي يرأس اجتماعاً استثنائياً للحكومة بعدن

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

شكرا لبحثكم عن خبر اللواء الزبيدي يرأس اجتماعاً استثنائياً للحكومة بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الرئيسية fa80a81843.jpg الأخبار arr.png اللواء الزبيدي يرأس اجتماعاً استثنائياً للحكومة بعدن

اللواء الزبيدي يرأس اجتماعاً استثنائياً للحكومة بعدن

أنباء عدن: الأحد 18 سبتمبر 2022 02:26 مساءً
1663500337.jpeg

الرئيس الزُبيدي يترأس اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء في العاصمة عدن..

 

التفاصيل لاحقا..

 

.

 
المزيد في الأخبار
8ccb1541da.jpg
مبادرة هنّ بالتعاون مع جميعة الصم والبكم تختتم الدورة التدريبية في لغة الإشارة في عدن
      اختتمت مبادرة هنّ بالتعاون مع جميعة الصم والبكم والشبكة الوطنية الدورة التدريبية في لغة الإشارة في معهد المنى للتدريب والتأهيل بمديرية المعلا بالعاصمة
المزيد ...
4afc0fd345.jpg
لماذا لم يهتم الأدباء العرب بالبحر كثيرًا؟
    كتب الروائي الجميل الأستاذ: صالح باعامر موضوعًا يتحدث فيه عن غفلة الأدباء العرب من تناول البحر في أدبهم أكان نثرًا أو شعرًا، رغم أنهم يطلون على ثلاثة
المزيد ...
3385eeb2ab.jpg
المخرج التلفزيوني الشهير محمد حسين بيحاني في خطر .. من ينقذه
انقذوا حياة المخرج التلفزيون الكبير محمد حسين بيحاني أحد عمالقة العمل التلفزيون بقناة عدن الذي يرقد منذ أيام بمستشفى السلام بالمنصورة في العناية المركزة بعد أن
المزيد ...
a5e28a30cf.jpg
أبين.. الماس يثني على إزاحة الرمال من الخط الدولي بين عدن والمحافظات المجاورة
  أشاد المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن بمستوى إزاحة الرمال من الخط الدولي العلم دوفس بمحافظة أبين
المزيد ...

كانت هذه تفاصيل خبر اللواء الزبيدي يرأس اجتماعاً استثنائياً للحكومة بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا