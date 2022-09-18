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الأخبار اللواء الزبيدي يرأس اجتماعاً استثنائياً للحكومة بعدن يزيد بن سلمان - شبوة - الرئيسيةالأخباراللواء الزبيدي يرأس اجتماعاً استثنائياً للحكومة بعدن اللواء الزبيدي يرأس اجتماعاً استثنائياً للحكومة بعدن أنباء عدن: الأحد 18 سبتمبر 2022 02:26 مساءً الرئيس الزُبيدي يترأس اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء في العاصمة عدن.. التفاصيل لاحقا.. . المزيد في الأخبار مبادرة هنّ بالتعاون مع جميعة الصم والبكم تختتم الدورة التدريبية في لغة الإشارة في عدن اختتمت مبادرة هنّ بالتعاون مع جميعة الصم والبكم والشبكة الوطنية الدورة التدريبية في لغة الإشارة في معهد المنى للتدريب والتأهيل بمديرية المعلا بالعاصمة

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