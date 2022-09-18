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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة إلى أسرة العميد الركن سالم أحمد بارشيد، مستشار قائد المنطقة العسكرية الثانية لشؤون، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.

رئيس مجلس الشورى يعزي بوفاة العميد سالم بارشيد

وأشاد الدكتور بن دغر في برقيته، بالأدوار البطولية والوطنية التي جسدها الفقيد كان أبرزها مشاركته الفعالة إلى جانب زملائه في تطيهر ساحل حضرموت من التنظيمات الأرهابية.. معبرًا عن أحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وذويه، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



وفي سياق منفصل قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني "ان زيارات قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية للعاصمة الإيرانية طهران، والضاحية الجنوبية بلبنان، ولقاءاتها برموز محور الشر الإيراني لتلقي التوجيهات بخصوص موقفها من الهدنة، يؤكد من جديد عدم امتلاك المليشيا لقرار الحرب والسلم، وتحركها كأداة لتنفيذ الاجندة الإيرانية في المنطقة".

وأضاف معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "أن مليشيا الحوثي تواصل تكريس تبعيتها وانقيادها الاعمى خلف نظام ايران وتنفيذ مخططه التوسعي وسياساته التدميرية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة، دون أي اكتراث بشلال الدم المتدفق منذ الانقلاب، والأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في اليمن، والمعاناة الإنسانية المتفاقمة لغالبية اليمنيين".

وطالب الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، باتخاذ موقف واضح وحازم من التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني، والضغط على قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية للانخراط بجدية وحسن نية في جهود التهدئة واحلال السلام.



وفي سياق منفصل التقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، السبت، بسفراء اليمن لدى اوروبا على هامش زيارته الحالية لجمهورية المانيا الاتحادية.

وفي اللقاء رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمجموعة السفراء، ووضعهم امام مستجدات الساحة اليمنية، ونتائج لقاءاته مع القادة والمسؤولين الألمان.

حرص مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة على اعتماد سياسة خارجية متوازنة

و اكد فخامة الرئيس حرص مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة على اعتماد سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للبلاد على أسس الاستقلالية، والتعاون البناء مع الاسرة والمجتمع الدولي.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق على دور الدبلوماسية اليمنية في رعاية مصالح الشعب اليمني، والدفاع عن قضيته العادلة وتحقيق تطلعاته في استعادة الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، واستئناف مسار السلام وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

واثنى الرئيس على الآليات الجديدة التي اعتمدتها الدبلوماسية اليمنية لتشارك الرؤى وتوحيد المواقف عبر سفاراتها وقنواتها الخارجية، بما في ذلك الاجتماعات الدورية ذات الصلة بتطورات الشأن الوطني، وتفاعلاتها الاقليمية والدولية.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية، الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك.

واختتمت امس بمأرب دورة تدريبية، لتأهيل وبناء قدرات 40 متطوعًا ومتطوعة من منظمات المجتمع المدني كناشرين وناشرات للتوعية من مخاطر الألغام، والتي نظمها البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام بدعم من منظمة اليونيسيف.

وهَدفت الدورة التي استمرت خمسة أيام، تحت شعار (سلامتك هي غايتنا ) لإعداد المتطوعين وإكسابهم معارف ومهارات وأساليب التوعية التي سينفذونها في مخيمات النازحين والمجتمع المضيف بثلاث مديريات هي: (المدينة،الوادي، وحريب).

وأوضح منسق البرنامج، مدرب الدورة علي صالح الشاعري، أن برنامج التوعية والنزول الميداني سينطلق غدا حيث تم تقسيم المتطوعين عقب تأهيلهم إلى ثمان فرق ليباشروا عملهم الميداني لنشر التوعية بمخاطر الألغام في المديريات المستهدفة".