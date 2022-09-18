[ بهدف الابتزاز المالي.. مليشيا الانتقالي تختطف 2 من أبناء إب كانوا نزلاء في أحد فنادق عدن ]

أقدمت مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتياً، على اختطاف 2 من أبناء محافظة إب، أثناء تواجدهم بمدينة عدن (جنوبي اليمن).



وذكرت مصادر محلية وحقوقية، أن قوات من شرطة كريتر التابعة للانتقالي قامت بمداهمة أحد فنادق المدينة واختطفت 2 من أبناء محافظة إب.



وعن دوافع الحادثة قال أنيس الشريك، رئيس منظمة الراصد لحقوق الإنسان، إن شرطة كريتر باتت متخصصة في عمليات مداهمة الفنادق بهدف الابتزاز المالي.



وأضاف في تغريدة على تويتر، تقوم شرطة كريتر (انتقالي) بمداهمة بعض الفنادق واعتقال أبناء المحافظات الشمالية وتلفيق التهم بهم ثم يطلقون سراحهم بملايين الريالات.



وأشار إلى الكثر من أبناء المحافظات الشمالية من بينهم أطفال لازالوا معتقلين داخل سجن شرطة مدينة كريتر التابعة لمديرية صيرة، بهدف الابتزاز المالي.



والثلاثاء الماضي، اختطفت ذات القوات 11 مدنيًا من أبناء محافظة تعز أثناء معاملتهم لاستخراج جوازات سفر.



وتزايدت حملات الاختطافات التي تنفذها ميلشيات الانتقالي خلال الاسابيع الماضية بحق أبناء المحافظات الشمالية بناء على أساس مناطقي، وسط صمت حكومي مُريب.

