مبادرة هنّ بالتعاون مع جميعة الصم والبكم تختتم الدورة التدريبية في لغة الإشارة في عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - اختتمت مبادرة هنّ بالتعاون مع جميعة الصم والبكم والشبكة الوطنية الدورة التدريبية في لغة الإشارة في معهد المنى للتدريب والتأهيل بمديرية المعلا بالعاصمة عدن، تحت شعار الناطقين صانعين أمل الصم. وتمحورت الدورة التدريبية التي استهدفت 7 مشاركات، حول تعريف لغة الإشارة، ووسائل لغة الإشارة، وأبجدية لغة الاشارة والتي استمرت 6 ايام. وتأتي هذه الدورة التدريبية ضمن الأعمال والأنشطة المجتمعية التي تنفذها مبادرة هن في العاصمة عدن في إطار دمج المشاركين بفئة الصم والبكم.

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