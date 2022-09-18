إب.. مليشيا الحوثي تدشن حملة جبايات إجبارية لدعم فعاليات "المولد النبوي"

دشنت مليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة إب، وسط اليمن، حملة جبايات إجبارية استهدفت كل فئات المجتمع، لدعم فعاليات "المولد النبوي" وذلك قبل ثلاثة أسابيع من المناسبة.



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي دشنت منذ أيام فرض جبايات مالية على القطاع الخاص والتجار والوجهاء وعقال الحارات وصولا إلى المواطنين وأصحاب البسطات والباعة المتجولين لتمويل فعالياتها بمناسبة المولد النبوي.



في السياق بدأت فرق الجبايات بالنزول إلى الشوارع وإلزام المحال التجارية بدفع مبالغ متفاوتة بحسب النشاط التجاري وألزمتهم برفع الأعلام الخضراء وتزيين محلاتهم بالطلاء الأخضر.



وقال سكان محليون، إن المليشيات بمدينة إب والمدن الثانوية، تمر بسيارات وعليها مكبرات الصوت وتنادي أصحاب المحلات التجارية والمؤسسات والباعة بسرعة تزيين محلاتهم برفع القماشات الخضراء، وهددت بالسجن والغرامات المالية من لم ينفذ أوامرهم.



في الأثناء بدأت المؤسسات الرسمية الخاضعة للحوثيين بإنارة مبانيها بالأضواء الخضراء ورفع لافتات بملايين الريالات للاحتفاء بالمناسبة في الوقت الذي تشهد المدينة انهياراً كاملاً في بنيتها التحتية ويموت أبنائها من الجوع.



وتستغل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران المناسبات الدينية لخدمة مشروعها الطائفي وتحويلها إلى مواسم للجبايات المالية والتحشيد الشعبي بهدف تطييف المجتمع.

