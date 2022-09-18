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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، اليوم، دورات تدريبية في مهارات سبل العيش للأسر المستفيدة في منطقة محيفيف بمديرية الغيضة، ضمن مشروع تشغيل العمالة العاطلة، والتي ينفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية.

تدشين دورات تدريبية في مهارات سبل العيش بالمهرة

من جانبه أوضح ضابط المشروع محمد الذييبي، إن الدورات تهدف اكساب ٩٠ اسرة فقيرة من منطقة محيفيف بمهارات ومعارف حول صناعة المعجنات والعطور والخياطة والكوافير.

وفي سياق منفصل التقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، السبت، بسفراء اليمن لدى اوروبا على هامش زيارته الحالية لجمهورية المانيا الاتحادية.

وفي اللقاء رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمجموعة السفراء، ووضعهم امام مستجدات الساحة اليمنية، ونتائج لقاءاته مع القادة والمسؤولين الألمان.

و اكد فخامة الرئيس حرص مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة على اعتماد سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للبلاد على أسس الاستقلالية، والتعاون البناء مع الاسرة والمجتمع الدولي.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق على دور الدبلوماسية اليمنية في رعاية مصالح الشعب اليمني، والدفاع عن قضيته العادلة وتحقيق تطلعاته في استعادة الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، واستئناف مسار السلام وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

واثنى فخامة الرئيس على الآليات الجديدة التي اعتمدتها الدبلوماسية اليمنية لتشارك الرؤى وتوحيد المواقف عبر سفاراتها وقنواتها الخارجية، بما في ذلك الاجتماعات الدورية ذات الصلة بتطورات الشأن الوطني، وتفاعلاتها الاقليمية والدولية.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية، الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك.

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني "ان زيارات قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية للعاصمة الإيرانية طهران، والضاحية الجنوبية بلبنان، ولقاءاتها برموز محور الشر الإيراني لتلقي التوجيهات بخصوص موقفها من الهدنة، يؤكد من جديد عدم امتلاك المليشيا لقرار الحرب والسلم، وتحركها كأداة لتنفيذ الاجندة الإيرانية في المنطقة".

وأضاف معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "أن مليشيا الحوثي تواصل تكريس تبعيتها وانقيادها الاعمى خلف نظام ايران وتنفيذ مخططه التوسعي وسياساته التدميرية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة، دون أي اكتراث بشلال الدم المتدفق منذ الانقلاب، والأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في اليمن، والمعاناة الإنسانية المتفاقمة لغالبية اليمنيين".

وطالب الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، باتخاذ موقف واضح وحازم من التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني، والضغط على قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية للانخراط بجدية وحسن نية في جهود التهدئة واحلال السلام.

بحث وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد الأمير، اليوم، مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الدولي الهولندية ليسجي شرينماخر، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب والتأهيل.

وتطرق الوكيل الامير، إلى الجهود التي تبذلها قيادة الوزارة وأجهزتها الأمنية في مختلف المحافظات المحررة لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة التنظيمات الإرهابية بكل أشكالها من خلال الاستفادة من الإمكانيات المتاحة..مؤكدا أهتمام قيادة وزارة الداخلية بمنتسبي الوزارة خصوصًا فيما يتعلق بالتاهيل والتدريب لتمكينهم من القيام بواجباتهم وأدوارهم الوطنية.

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 219 طنًا و350 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديريات البريقة ودار سعد والشيخ عثمان بمحافظة عدن.

واوضح المركز، بان المساعدات استفاد منها 12،300 فرد..مشيرًا إلى ان ذلك ياتي ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي يُنفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة.