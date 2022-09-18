شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة مساواة:ممارسات وانتهاكات المليشيات الحوثية ضد سكان القصرة بالحديدة جرائم حرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اكدت منظمة مساواة للحقوق والحريات، ان الممارسات والانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية المدعومة ايرنيًا بحق سكان قرى عزلة "القصرة" جنوبي ‎محافظة الحديدة، ترتكب بدوافع عرقية وطائفية ومناطقية وتعد جرائم حرب بنص القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

منظمة مساواة:ممارسات وانتهاكات المليشيات الحوثية ضد سكان القصرة بالحديدة جرائم حرب

واستعرض أمين عام المنظمة نجيب الشغدري في تصريح صحفي، الجرائم والانتهاكات المروعة التي ترتكبها المليشيات الحوثية ضد المدنيين العزل في منطقة "القصرة" من قتل واختطافات واقتحامات للمنازل والقرى وتهجير جماعي للأهالي منذ أكثر من أسبوع، للاستيلاء على أراضيهم ومزارعهم.

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني "ان زيارات قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية للعاصمة الإيرانية طهران، والضاحية الجنوبية بلبنان، ولقاءاتها برموز محور الشر الإيراني لتلقي التوجيهات بخصوص موقفها من الهدنة، يؤكد من جديد عدم امتلاك المليشيا لقرار الحرب والسلم، وتحركها كأداة لتنفيذ الاجندة الإيرانية في المنطقة".

وأضاف معمر الارياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "أن مليشيا الحوثي تواصل تكريس تبعيتها وانقيادها الاعمى خلف نظام ايران وتنفيذ مخططه التوسعي وسياساته التدميرية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة، دون أي اكتراث بشلال الدم المتدفق منذ الانقلاب، والأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في اليمن، والمعاناة الإنسانية المتفاقمة لغالبية اليمنيين".

وطالب الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، باتخاذ موقف واضح وحازم من التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني، والضغط على قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية للانخراط بجدية وحسن نية في جهود التهدئة واحلال السلام.

اكدت الرابطة الانسانية للحقوق، ان المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيًا تسببت في مقتل واصابة 14.010 طفلًا في اليمن منذ انقلابها على الشرعية الدستورية في العام 2014م وشنها الحرب على ابناء الشعب اليمني.

واوضحت الرابطة في كلمتها التي القاها مجدي الأكوع أمام مجلس حقوق الإنسان على هامش انعقاد الدورة الـ 51 في إطار النقاش العام البند 2، بان الراصدون وثقوا مقتل 5700 طفلًا بينهم 1100 طفلًا بمحافظة تعز، وإصابة 8310 آخرين جراء القصف العشوائي الذي تشنه المليشيات الحوثية على الاحياء السكنية.

واشارت الرابطة الانسانية للحقوق، إلى ان الاطفال في مدينة تعز خاصة واليمن عامة يعانون من حصار مستمر منذ العام ٢٠١٤ من قبل المليشيات الحوثية، ويأملون من مجلس حقوق الانسان الضغط على المليشيات لوقف جرائمها وانتهاكاتها بحقهم..منوهة بان المدارس والمستشفيات والأسواق وأماكن لعب الأطفال تعرضت إلى قصف عشوائي من قبل الحوثيين.

وعبرت الرابطة عن شكرها للمفوضة السامية على الاحاطة التي تقدمت بها حول أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول ومنها اليمن التي تراجعت فيها مؤشرات حماية حقوق الأطفال في اليمن بسبب إصرار مليشيات الحوثي على ممارسة العقاب الجماعي بحق المدنيين وعدم احترام القواعد الدولية الإنسانية في الحرب.

التقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، السبت، بسفراء اليمن لدى اوروبا على هامش زيارته الحالية لجمهورية المانيا الاتحادية.

وفي اللقاء رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمجموعة السفراء، ووضعهم امام مستجدات الساحة اليمنية، ونتائج لقاءاته مع القادة والمسؤولين الألمان.

و اكد فخامة الرئيس حرص مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة على اعتماد سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للبلاد على أسس الاستقلالية، والتعاون البناء مع الاسرة والمجتمع الدولي.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق على دور الدبلوماسية اليمنية في رعاية مصالح الشعب اليمني، والدفاع عن قضيته العادلة وتحقيق تطلعاته في استعادة الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، واستئناف مسار السلام وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

واثنى فخامة الرئيس على الآليات الجديدة التي اعتمدتها الدبلوماسية اليمنية لتشارك الرؤى وتوحيد المواقف عبر سفاراتها وقنواتها الخارجية، بما في ذلك الاجتماعات الدورية ذات الصلة بتطورات الشأن الوطني، وتفاعلاتها الاقليمية والدولية.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية، الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك.