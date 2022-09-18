شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي يلتقي سفراء اليمن لدى اوروبا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، السبت، بسفراء اليمن لدى اوروبا على هامش زيارته الحالية لجمهورية المانيا الاتحادية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي يلتقي سفراء اليمن لدى اوروبا

وفي اللقاء رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمجموعة السفراء، ووضعهم امام مستجدات الساحة اليمنية، ونتائج لقاءاته مع القادة والمسؤولين الألمان.

و اكد فخامة الرئيس حرص مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة على اعتماد سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للبلاد على أسس الاستقلالية، والتعاون البناء مع الاسرة والمجتمع الدولي.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق على دور الدبلوماسية اليمنية في رعاية مصالح الشعب اليمني، والدفاع عن قضيته العادلة وتحقيق تطلعاته في استعادة الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، واستئناف مسار السلام وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

واثنى فخامة الرئيس على الآليات الجديدة التي اعتمدتها الدبلوماسية اليمنية لتشارك الرؤى وتوحيد المواقف عبر سفاراتها وقنواتها الخارجية، بما في ذلك الاجتماعات الدورية ذات الصلة بتطورات الشأن الوطني، وتفاعلاتها الاقليمية والدولية.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية، الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك.

احتفت قيادة اللواء 14 حرس حدود، بتخرج دفعة عسكرية جديدة في المهارات القتالية، وذلك بالتزامن مع اختتام المرحلة الأولى من العام التدريبي والقتالي الحالي.

واوضح قائد اللواء 14 حرس حدود العميد هادي شلفط في تصريح لـ (سبتمبر نت) بأن هذه الدفعة ستمثل رافدًا جديدًا لقوات المحور الشمالي واللواء 14 حرس حدود..مؤكدًا على أهمية التأهيل والتدريب القتالي وعقد الدورات التخصصية والنوعية لتعزيز دور المؤسسة العسكرية لمواجهة المد الفارسي وجماعة الحوثي الإرهابية.

وأكد قائد اللواء 14 حرس حدود، أن القيادة السياسية والعسكرية تولي منتسبي الجيش الوطني كل الدعم والرعاية والاهتمام..مشيدا بدعم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية للشرعية اليمنية.



اكدت منظمة مساواة للحقوق والحريات، ان الممارسات والانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية المدعومة ايرنيًا بحق سكان قرى عزلة "القصرة" جنوبي ‎محافظة الحديدة، ترتكب بدوافع عرقية وطائفية ومناطقية وتعد جرائم حرب بنص القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

واستعرض أمين عام المنظمة نجيب الشغدري في تصريح صحفي، الجرائم والانتهاكات المروعة التي ترتكبها المليشيات الحوثية ضد المدنيين العزل في منطقة "القصرة" من قتل واختطافات واقتحامات للمنازل والقرى وتهجير جماعي للأهالي منذ أكثر من أسبوع، للاستيلاء على أراضيهم ومزارعهم.

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني "ان زيارات قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية للعاصمة الإيرانية طهران، والضاحية الجنوبية بلبنان، ولقاءاتها برموز محور الشر الإيراني لتلقي التوجيهات بخصوص موقفها من الهدنة، يؤكد من جديد عدم امتلاك المليشيا لقرار الحرب والسلم، وتحركها كأداة لتنفيذ الاجندة الإيرانية في المنطقة".

وأضاف معمر الارياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "أن مليشيا الحوثي تواصل تكريس تبعيتها وانقيادها الاعمى خلف نظام ايران وتنفيذ مخططه التوسعي وسياساته التدميرية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة، دون أي اكتراث بشلال الدم المتدفق منذ الانقلاب، والأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في اليمن، والمعاناة الإنسانية المتفاقمة لغالبية اليمنيين".

وطالب الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، باتخاذ موقف واضح وحازم من التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني، والضغط على قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية للانخراط بجدية وحسن نية في جهود التهدئة واحلال السلام.

بحث وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد الأمير،، مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الدولي الهولندية ليسجي شرينماخر، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب والتأهيل.

وتطرق الوكيل الامير، إلى الجهود التي تبذلها قيادة الوزارة وأجهزتها الأمنية في مختلف المحافظات المحررة لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة التنظيمات الإرهابية بكل أشكالها من خلال الاستفادة من الإمكانيات المتاحة..مؤكدا أهتمام قيادة وزارة الداخلية بمنتسبي الوزارة خصوصًا فيما يتعلق بالتاهيل والتدريب لتمكينهم من القيام بواجباتهم وأدوارهم الوطنية.