إب.. العثور على شاب مقتولاً بعد تعرضه للضرب من قبل مجهولين

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل شاب في عقده الثاني من العمر، مساء أمس، على يد مسلحين مجهولين، وسط مدينة إب، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية إن الشاب "منير محمد رزاز العبدلي"، 20 عامًا، عُثر عليه مقتولا بالقرب من مقر سكنه في منطقة "أكمة الصعفاني"؛ نتيجة الاعتداء عليه بالضرب من قبل مجهولين حتى فارق الحياة.

وحسب المصادر، فأن الشاب العبدلي، يتيم، ويعمل سائق دراجة نارية، ويسكن مع جدته، وعُرف في أوساط الناس بالبساطة والتواضع وعدم وجود أي مشاكل لديه مع أحد.

يأتي هذا في ظل انتشار الجرائم المنظمة في محافظة إب، حيث تم رصد نحو 600 جريمة في المحافظة سجلت خلال شهر واحد، منها 38 جريمة قتل وإصابة.