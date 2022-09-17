شبوة.. قوات موالية للإمارات تستولي على مدرسة في بيحان وتحولها مقرا لها

المنامة - ياسر ابراهيم - استولت قوات عسكرية مدعومة من الإمارات على مدرسة حكومية وطردت الطلاب إلى العراء غربي محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "قوات العمالقة التابعة للإمارات استولت على مدرسة القويبل الإعدادية في مفرق الدهولي مدخل مديرية بيحان وحولتها إلى مقر لها، ورفضت الخروج منها".



وأضاف، أن تلك القوات التابعة للمجلس الانتقالي الانفصالي، طردت الطلاب الذين توافدوا إلى أمام المدرسة ومنعتهم من دخولها، مشيرا إلى أن الطلاب اضطروا للدراسة تحت الأشجار.



وأوضح المصدر، أن أهالي المنطقة رفعوا شكوى إلى السلطة المحلية والجهات المسؤولة للمطالبة بإخراج قوات العمالقة من المدرسة وإعادة الطلاب إلى مدرستهم، إلا أنهم لم يجدوا أي تجاوب".



ولفت إلى أن مدرسة القويبل تضم عددا كبيرا من الطلاب في المنطقة، ويتم حرمانهم من حقهم في التعليم من قبل ميليشيا الانتقالي الإماراتية التي قال إنها "تسعى لتحرير شبوة من أهلها".

