مسؤول محلي بمأرب: الوضع الانساني في المحافظة يزداد سوءاً وحجم التدخلات محدودة جداً

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد وكيل محافظة مأرب، استمرار تردي الوضع الإنساني في المحافظة، انعكاساً لتراجع التدخلات والتدهور الاقتصادي والمعيشي والكوارث الطبيعية واستمرار النزوح الى المحافظة.



جاء ذلك خلال لقاء موسع جمع السلطة المحلية بشركاء العمل الانساني في المحافظة.



وأوضح الوكيل مفتاح، أن الاحتياجات الانسانية في المحافظة مازالت في تزايد مستمر والفجوة القائمة بين الاحتياجات والتدخلات تتسع أكثر وأكثر كل يوم خاصة في مجالات الغذاء، والتعليم، والصحة، والمياه والاصحاح البيئي، والمأوى والايواء.



وأشار "مفتاح"، إلى أن الكوارث الطبيعية من سيول الأمطار والعواصف التي شهدتها المحافظة خلال الشهرين الماضيين، تسببت بنكبة أكثر من 18 الف أسرة بالمحافظة.



من جهته كشف مدير مكتب مدير مكتب التنسيق الإنساني التابع للأمم المتحدة في محافظة مأرب (الاوتشا)، عن رصد 2206 حالة نزوح إلى محافظ مأرب منذ مطلع العام الجاري.



وتأوي محافظة مأرب أكثر من مليوني نازح فروا من منازلهم من عموم محافظات الجمهورية، جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية,

