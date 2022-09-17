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الضالع.. مسلحون يخطفون نجل مغترب للمطالبة بفدية مالية قيمتها 20 ألف ريال سعودي

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المنامة - ياسر ابراهيم - خطف مسلحون نجل مغترب يمني، ظهر أمس الجمعة، في محافظة الضالع (جنوبي اليمن) للمطالبة بفدية مالية من أسرته.
 
وقالت مصادر محلية في مدينة دمت، إن مسلحين خطفوا ابنا لمغترب يمني في يدعى (م . الشرعبي) وطالبوه بفدية مالية بلغت 70 ألف ريال سعودي.
 
وأوضحت المصادر أنه جرى التفاوض في وقت لاحق مع الخاطفين الذين اتضح أنه على صلة قرابة مع زوجة المغترب، وتم تخفيضها  إلى 20 ألف ريال سعودي.
 
وأشارت إلى أن المغترب اضطر لدفع الفدية (20 ألف ريال سعودي) مقابل افراج الخاطفين عن ابنه، في حادثة شكلت صدمة كبيرة للمجتمع.
 
وتسببت الحرب الدائرة في البلاد وحالة البؤس والفقر المصاحبة لها، إلى تراجع في القيم والعادات المجتمعية و انتشار واسع للجريمة.
 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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