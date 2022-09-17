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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر برقية تهئنة إلى فيصل عاكف الفايز بمناسبة إعادة تعيينه رئيسًا لمجلس الأعيان بالمملكة الأردنية.

بن دغر يهنئ فيصل الفايز بمناسبة إعادة تعيينه رئيسا لمجلس الأعيان الأردني

وأعرب الدكتور بن دغر عن، تطلعه نحو تمتين العلاقات والتعاون البرلماني بين مجلسي الشورى والأعيان الأردني لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.. متمنيا له التوفيق بمهامه الوطنية وللشعب الأردني الشقيق وقيادته الحكيمة مزيدًا من التقدم والازدهار.



كما عقد بمحافظة مأرب،، اللقاء الموسع الربع سنوي لشركاء العمل الانساني من منظمات اممية ودولية واقليمية ومحلية برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، لمناقشة الوضع الانساني والتدخلات الانسانية والتنموية التي تمت خلال الاشهر الماضية على مستوى كل كتلة، وتعزيز العلاقة بين شركاء العمل الانساني والسلطة المحلية ووضع خطط اولويات التدخلات للاشهر المقبلة.

و ثمن الوكيل مفتاح، الدور الانساني للشركاء من المنظمات الاممية والدولية والاقليمية والمحلية، والتعاون المشترك للتخفيف من المعاناة الانسانية للنازحين والمجتمع المضيف في المحافظة.. مشيرًا إلى استمرار تردي الوضع الانساني انعكاسًا لتراجع التدخلات والتدهور الاقتصادي والمعيشي والكوارث الطبيعية واستمرار النزوح إلى المحافظة.

واكد الوكيل مفتاح، ان الاحتياجات الانسانية في المحافظة مازالت في تزايد مستمر والفجوة القائمة بين الاحتياجات والتدخلات تتسع اكثر واكثر كل يوم خاصة في مجالات الغذاء، والتعليم، والصحة، والمياه والاصحاح البيئي، والمأوى والايواء.. مشيرا إلى ان الكوارث الطبيعية من سيول الامطار والعواصف التي شهدتها المحافظة خلال الشهرين الماضيين، تسببت بنكبة اكثر من 18 الف اسرة بالمحافظة..مثمنًا دور مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية ومبادراته في سرعة الاستجابة الطارئه وتقديم تدخلات انسانية غذائية ومالية وايوائية سريعة لاغاثة المئات من الاسر المنكوبة.

واستعرض مدير مكتب التنسيق الانساني التابع للامم المتحدة في محافظة مأرب (الاوتشا) الجهود التي قام بها المكتب للتنسيق وحشد الدعم والتدخلات الانسانية للمحافظة خلال الفترة الماضية.. مشيرا إلى فتح 9 منظمات اممية و14 منظمة دولية مكاتب لها في المحافظة، وتفعيل الكثير من الكتل الانسانية ويجري حاليا لتفعيل كتلة المساعدات كاش مني.

كما استعرض حجم التدخلات والفجوة بين الاحتياجات والتدخلات وعمليات تتبع ورصد الاسر النازحة التي تصل باستمرار إلى المحافظة حيث جرى رصد 2206 أسرة نازحة إلى مارب خلال الاشهر( يناير- سبتمبر الجاري).

هذا وقد حدد اللقاء العديد من الاولويات للتدخلات الانسانية خلال الربع الاخير من العام الجاري شملت: تغطية الفجوة للاحتياجات المتبقية الخاصة بالاسر المتضررة من السيول والفيضانات، توسيع الاستجابة الانسانية للاحتياجات في المخيمات الموجودة التي تشرف عليها انسانيا المنظمات الاممية، والتوسع إلى المخيمات البعيدة التي لم تشملها التغطية من قبل.

وشدد اللقاء، على التركيز في الدخلات الانسانية على الحلول والمشاريع المستدامة والتنموية والعمل على تفعيل مجموعة الكاش مني للمساعدات الطارئة، إلى جانب انشاء مخزون احتياطي من كل القطاعات للتدخلات الطارئه جدًا والعمل على حشد التمويلات اكثر ومن مصادر متعددة وجديدة.

كما حقق منتخبنا الوطني للشباب فوزًا ساحقًا على منتخب غوام بعشرة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين الجمعة، على ملعب لاوس الوطني، ضمن تصفيات المجموعة الثالثة المؤهلة لكأس اسيا 2023 تحت 19 سنة.

وكان الشوط الأول للمباراة قد إنتهى بتقدم منتخبنا الوطني بأربعة أهداف مقابل هدف لنظيره الغوامي.

وبهذه النتيجة رفع منتخبنا الوطني رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني.

وسيتلقي منتخبنا الوطني في مباراته القادمة والأخيرة ضمن منافسات المجموعة الثالثة يوم الاحد القادم نظيره الياباني الذي يتصدر المجموعة بتسع نقاط.