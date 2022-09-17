شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الجنوبية تُعلن السيطرة على أكبر معاقل "القاعدة" في أبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت القوات الجنوبية بمحافظة أبين، الجمعة، تطهير وادي عومران بمودية بالكامل من العناصر الإرهابية.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي العميد عبداللطيف السيد، في بيان بثته قناة عدن، إن القوات الجنوبية سيطرت بشكل كامل الخميس على أكبر معاقل تنظيم "القاعدة" بوادي عومران.

وأشار إلى أن القوات الجنوبية بقيادة مدير أمن أبين أبومشعل الكازمي تمشط المنطقة باستمرار، للتأكد من خلوها من العناصر الإرهابية.

وأشاد السيد بتعاون ومشاركة أبناء مودية وأبين بشكل عام مع القوات الجنوبية في العمليات العسكرية ضد الجماعات الإرهابية.

بدوره، أكد قائد محور أبين العميد مختار النوبي، في تصريحات إعلامية، أن معسكرات "القاعدة" شرق مودية تحت سيطرة القوات الجنوبية، مطمئنا أبناء أبين بأن القوات الجنوبية تكبد الجماعات الإرهابية هزائم قاسية.

وقال النوبي، في بيان، إن العملية العسكرية "سهام الشرق" مستمرة في محافظة أبين والقوات الجنوبية المشتركة في تقدم مستمر حتى القضاء على ما تبقى من العناصر الإرهابية.

وتوعد النوبي بتطهير أبين من كافة معسكرات التنظميات الإرهابية، خلال الساعات والأيام المقبلة.

وتواصل القوات الجنوبية عملياتها العسكرية في محافظة أبين وسط انهيارات في صفوف العناصر الإرهابية التي خسرت معسكراتها ومعاقلها الرئيسية التي تحصنت بها لسنوات طويلة.