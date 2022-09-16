شكرا لبحثكم عن خبر المخرج التلفزيوني الشهير محمد حسين بيحاني في خطر .. من ينقذه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انقذوا حياة المخرج التلفزيون الكبير محمد حسين بيحاني أحد عمالقة العمل التلفزيون بقناة عدن الذي يرقد منذ أيام بمستشفى السلام بالمنصورة في العناية المركزة بعد أن تدهورت صحته مؤخرا وظروفه المادية صعبة جدا والمستشفى يطالبه بتكاليف العلاج هل من لفتة عاجلة من قبل قيادة مجلسنا الإنتقالي لهذا العملاق..؟

الجدير ذكره إن نائب رئيس المجلس الإنتقالي هاني بن بريك أصدر قرار في مايو 2020 بتعيين المخرج محمد حسين بيحاني مستشار بالدائرة الإعلامية لقطاع الإذاعة والتلفزيون.

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