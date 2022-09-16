شكرا لبحثكم عن خبر السلطات اليمنية تحبط محاولة نقل عبوات ناسفة من البيضاء لعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت السلطات اليمنية، اليوم الخميس، عن إحباط محاولة نقل عبوات ناسفة ومفخخات من محافظة البيضاء التى تسيطر عليها جماعة الحوثى إلى عدن.

وقالت قوات الحزام الأمني، فى بيان لها اليوم، إنها أحبطت مخططًا لنقل عبوات ومفخخات من محافظة البيضاء إلى عدن لتنفيذ عمليات إرهابية.

وتابع بيان قوات الحزام الأمنى، أنه تم ضبط كميات من العبوات واللواصق الناسفة معدة للتفجير.

وأشارت السلطات اليمنية إلى أنه تم التمويه على تلك العبوات الناسفة تحت كمية من البن على متن سيارة مدنية قادمة من محافظة البيضاء، وفي طريقها إلى العاصمة عدن.

وأشارت قوات الحزام الأمنى إلى أنه تم إيقاف السيارة في إحدى طرق مديرية سباح بمحافظة أبين، في عملية استخباراتية نوعية تتزامن مع الانتصارات التي تحققها القوات الجنوبية في مناطق المحافظة.

من جانبه، صرح العميد جلال ناصر الربيعي، أركان قوات الحزام الأمني، قائد حزام عدن، بأن هذه العملية التي نفذتها القوات المسلحة الجنوبية تأتي ضمن جهود مكافحة الإرهاب وتطهير الجنوب، مشيدًا بالحس الأمني والاستخباراتي العالي لأفراد الكتيبة التي أحبطت المخطط.

كما أشاد «الربيعي» بجاهزية قوات الحزام الأمني التي كشفت محاولة التهريب، وإحباط مخطط خطير أعدته قوى الشر والإرهاب لتنفيذ عمليات إرهابية في حال تم إدخال العبوات واللواصق إلى عدن أو محافظات الجنوب الأخرى.

وقبل أيام، أعلن رئيس الوفد المفاوض في جماعة الحوثيين اليمنية والناطق باسمها، محمد عبدالسلام، 4 شروط لموافقة جماعته على أي تمديد جديد لهدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن.

وأكد «عبدالسلام»، خلال لقائه كبير مستشاري الخارجية الإيرانية علي أصغر خاجي، في العاصمة الإيرانية، طهران، أن "التطبيق الصحيح لبنود الاتفاق ورفع الحصار وإيقاف العدوان -في إشارة إلى العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية- ودفع رواتب الموظفين، أمر ضروري لاستمرار الهدنة".

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج، قد أعلن في الثاني من أغسطس الماضي، عن اتفاق الحكومة اليمنية و"أنصار الله" على تمديد الهدنة في البلاد، للمرة الثانية لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من أكتوبر المقبل، مشددًا على التزام الطرفين بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن.