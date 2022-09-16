إب.. قيادي حوثي يقتل شاب في منطقة "العود" والقبائل تحتشد للانتقام

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل شاب، في وقت متأخر من ليل الخميس، على يد قيادي في مليشيا الحوثي، في إحدى البلدات، بمحافظة إب، وسط البلاد.

وأوضحت المصادر أن قياديًا حوثيًا يدعى " أحمد سيف الضحياني"، أقدم على التقطع لشاب يدعى "جياب الشوكي"، وفتح السلاح عليه ما أرداه قتيلا على الفور؛ دون معرفة ملابسات الجريمة.

وحسب المصادر، فأن مسلحين قبليين من قرية "بيت الشوكي"، التي ينتمي اليها القتيل، احتشدت وحاصرت القاتل الضحياني في منزله.

وأشارت المصادر إلى اندلاع اشتباكات قبلية بين الطرفين؛ وذلك إثر المحاولات التي تقوم بها مليشيا الحوثي لتهريب القاتل.

يشار إلى أن القاتل "الضحياني"، العقل المدبّر لاقتحام المليشيا قرية بيت الشوكي وقعطبة، والالتفاف على مريس مطلع 2019.

وتتكرر في محافظة اب اعتداءات المشرفين قتلا وتنكيلا ضد قطاعات واسعة من المدنيين في المحافظة.