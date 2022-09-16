وزير التربية يناقش مع منظمة رعاية الأطفال التدخلات في قطاع التعليم

المنامة - ياسر ابراهيم - ناقش، وزير التربية والتعليم، طارق سالم العكبري، الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع المدير القطري لمنظمة رعاية الأطفال باليمن راما هنسراج، تدخلات المنظمة في قطاع التعليم وآلية تعزيز التعاون والعمل المشترك.

وأكد الوزير العكبري حرص الوزارة على تعزيز العلاقة والتعاون المشترك مع منظمة رعاية الأطفال والعمل على رفع مستوى تدخلات المنظمة في قطاع التعليم وفقا لاحتياج وزارة التربية والتعليم.

ونوّه العكبري إلى ضرورة تصحيح اي اختلال أو إشكاليات خلال الفترة المقبلة، وفقا للنظم المتبعة حيال ذلك.

وأشار إلى استعداد الوزارة في تسهيل أية عراقيل وتحديات تعترض سير العمل وتسهيلها بما يسهم في الارتقاء بأداء وتطوير التعليم.

بدورها استعرضت المدير القطري لمنظمة رعاية الأطفال باليمن راما هنسراج التدخلات التي تنفذها المنظمة في قطاع التعليم، والتي تتضمن ترميم وتأهيل وبناء المدارس إضافة برامج بناء قدرات المعلمين.

وأشار إلى المنظمة تعتزم زيادة تدخلاتها وتغطية الاحتياج في التعليم.