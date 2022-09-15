شكرا لبحثكم عن خبر مؤسسة ابرار الخيرية التنموية لأطفال التوحد تدشن نشاطها في لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لحج / انوار العبدلي بحضور الوكيل الاول اللواء صالح البكري دشنت مؤسسة ابرار الخيرية التنموية لأطفال التوحد صباح اليوم بمحافظة لحج اشهار عملها بالمؤسسة . ولقد دشن حفل الاشهار لمؤسسة ابرار بحفل خطابي وفني حضره العديد من المهتمين بفئة ذوي الاعاقة والشخصيات الاجتماعية وأسر ذوي الاعاقة وخاصة اطفال التوحد ومدرسات وأطفال مدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة بلحج . وكيل محافظة لحج صالح البكري حيا الجهود المبذولة من رئيس مؤسسة ابرار الرازحي والحطيبي . متمنيا لمؤسسة ابرار الخاصة بأطفال التوحد كل التوفيق في مهامهم بخدمة هذه الفئة التي تحتاج الرعاية والاهتمام من الجميع مسئولين والمجتمع . رئيس المؤسسة قاسم الحطيبي أوضح في كلمته عمل المؤسسة تجاه اطفال التوحد وما ستقدمه من دعم يساعد هؤلاء الأطفال على تجاوز الاعاقة البدنية والنفسية والانخراط بالمجتمع . مشيرا بأننا اليوم تدشن أعمال المؤسسة لكن سيكون لنا بالمستقبل القريب التوسع في عمل الخيري والإنساني لفئة ذوي الاعاقة وخاصة التوحد لتشمل مديريات لحج . مقدما الشكر لراعي المؤسسة ورئيسها الشيخ علي سالم الرازحي الحاضر من امريكا وبقية الداعمين ولسلطات محافظة لحج على تسهيل المهام . هذا وتحتوي مؤسسة ابرار الخيرية التنموية لأطفال التوحد على الأقسام التالية .. قسم التدخل المبكر .قسم المهارات بكافة مجالاتها .. وقسم معالجة المشاكل الحسية .. وقسم المعالجة النطقية .. وقسم برنامج بكس وتيتش لغير الناطقين .. وقسم فصل الاجتماعي والدمج .. واستراحة للأنشطة الرياضية والترفيهية .

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