الماس يتفقد سير العمل بخط العلم دوفس في أبين

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يزيد بن سلمان - شبوة - تفقد المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن اليوم سير العمل بخط العلم دوفس في محافظة أبين شرق البلاد. وخلال الزيارة حث الماس الجهة المنفذة على مضاعفة الجهود بالمشروع حفاظا على ارواح المواطنين والمسافرين بالخط الدولي الرابط بين العاصمة عدن والمحافظات المجاورة إضافة لسلطنة عمان والسعودية. وقال المهندس أن هذا الخط الدولي يحظى بإهتمام كبير من قبل قيادة المجلس الرئاسي ودولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الاشغال العامة والطرق. واستمع الماس من المهندس محمد الوحيشي مدير مشروع خط العلم دوفس عن سير العمل الجاري الممول من قبل صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. وأشار الوحيشي أن الفرق الفنية التابعة لشركة اولاد اللجامي للمقاولات تعمل بجهود كبيرة في سبيل انجاز المشروع خلال الفترة الزمنية المحددة. وتأتي هذه الأعمال الواسعة بخط العلم دوفس بالتزامن مع أعمال ازاحة الرمال من خط العلم دوفس والدائري أبين إضافة إلى الصيانة الروتينية للطرقات الداخلية والشريانية بمحافظة أبين. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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