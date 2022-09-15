شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير العدل يترأس الاجتماع الدوري لمجلس المعهد العالي للقضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترأس وزير العدل القاضي بدر العارضة،اليوم في، العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الدوري لمجلس المعهد العالي للقضاء، لمناقشة الجهود التي بذلت مع الجهات المختصة لتلبية متطلبات استقبال الدفعة رقم (24)و استكمال الترتيبات اللازمة للقبول بالدفعة الجديدة والتغلب على كافة الصعوبات.

وزير العدل يترأس الاجتماع الدوري لمجلس المعهد العالي للقضاء

وأكد وزير العدل، على أهمية زيادة تفعيل العمل المؤسسي في المعهد وتطوير الاداء على المستوى الاداري والعلمي، وبما يتناسب مع التحديات التي تواجه السلطة القضائية وحاجتها الماسة لكادر قضائي مؤهل متسلح بالعلم والمعرفة القانونية.

وأقر وزير العدل، تشكيل لجنة لاعداد اللائحة التنفيذية لقانون المعهد العالي للقضاء رقم (24) لعام 2022م، كما أقر المجلس بإن يتم الرفع إلى مجلس القضاء الاعلى من أجل أخذ الاذن بإعلان استقبال الدفعة البالغ عدد الطلاب فيها 200 طالبًا وطالبة.

وتطرق الاجتماع، إلى جملة من المواضيع المدرجة على جدول اعماله والمتعلقة بسير العمل في المعهد.

بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش، اليوم، مع سفير البرازيل غير المقيم لدى بلادنا سيرجيو باث، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الاوضاع في اليمن.

ووضع الوكيل بجاش، السفير البرازيلي أمام مستجدات الاوضاع في اليمن، وخصوصًا مسار الهدنة التي ترعاها الامم المتحدة منذ ابريل الماضي، وفرص تمديدها في ظل الخروقات الواسعة من جانب المليشيات الحوثية، وتعنتها عن الوفاء بالتزاماتها وتغليب مصالح ايران التوسعية على مصالح الشعب اليمني..مستعرضًا فرص تعزيز التعاون بين اليمن والبرازيل في عدد من المجالات ذات الأولوية.

من جانبه أكد السفير البرازيلي، دعم بلاده لإحلال السلام في اليمن ووقوفها إلى جانب وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه..معربًا عن تطلعه لتوسيع وتعزيز فرص التعاون بين البلدين في عدد من المجالات منها التعليم والتجارة والصحة ودعم اليمن بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة للبلدين.

طالبت الرابطة الانسانية للحقوق، المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الضغط على مليشيات الحوثي للإفراج عن كافة الصحفيين المعتقلين في سجونها وتمكينهم من الرعاية الصحية، وخصوصًا اكرم الوليدي، وعبد الخالق عمران، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري المعتقلين في سجونها منذ العام 2015 بشكل تعسفي.

واكدت المنظمة في كلمتها التي القاها توفيق الشرعبي، اليوم، في الجلسة العامة امام المفوضية السامية لحقوق الانسان على هامش انعقاد الدورة الـ ٥١ لمجلس حقوق الانسان بمدينة جنيف السويسرية، ان المليشيات الحوثية انتهجت سياسات قمعية ضد الصحفيين، وقادة الرأي في اليمن.

واشارت الرابطة، إلى ان المليشيات الحوثية تعتقل منذ العام 2015 بشكل تعسفي الصحفيين اكرم الوليدي، وعبد الخالق عمران، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري، دون تهمة أو محاكمة ومارست ضدهم مجموعة من الانتهاكات كالاعتقال التعسفي، والاخفاء القسري، والتعذيب المادي والمعنوي..لافتة إلى إنه في العام 2020م حكمت عليهم بالإعدام وتم نقلهم إلى سجن الامن المركزي وحرمانهم من الرعاية الصحية وزيارة أقاربهم.

وذكرت بان الحالة الصحية للصحفي توفيق المنصوري ساءت ويعاني من امراض مزمنة تشكل خطرًا على حياته..مؤكدة ان المليشيات الحوثية ترفض حتى اليوم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية رغم المناشدات المتكررة من قبل الدول والمنظمات الدولية..مشيدة بالتحديث الشفوي للمفوضية.

ناقش سفير اليمن لدى مدريد أوس العود، اليوم، مع مدير دائرة المغرب والمتوسط والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الاسبانية البرتو اوثلاي، مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية.

واستعرض السفير العود، موقف الحكومة والتزاماتها بشأن الهدنة مقابل تعنت المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، وتنصلها من تنفيذ إلتزاماتها، وعلى رأسها رفضها لرفع الحصار عن تعز، وعدم تخصيص إيرادات الشحنات النفطية لسداد الرواتب، بالإضافة إلى التصعيد العسكري من قبل الميليشيات في مختلف الجبهات.

وجدد العود، حرص الحكومة اليمنية، على استمرار الهدنة وتنفيذ بنودها لما له من أثر إيجابي على الشعب اليمني، ودعم جهود المبعوث الأممي الرامية لعقد مفاوضات جادة مع مليشيا الحوثي تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل مرتكز على المرجعيات الثلاث.

من جانبه، أكد المسؤول الإسباني، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم بلاده لأمن واستقرار ووحدة اليمن وشرعيتها الدستورية..مشيرًا إلى أهمية استمرار الهدنة ودعم جهود المبعوث الأممي في هذا الشأن..مؤكدًا علم بلاده بأن إمكانيات الحوثي التقنية محدودة ويعلمون من يقف ورائه.