شكرا لبحثكم عن خبر بحضور قيادة في السلطة المحلية والمنطقة الحرة افتتاح ملاعب عدن سبورت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بحضور قيادات من السلطة المحلية، والمنطقة الحرة، شهدت العاصمة عدن، اليوم الخميس، افتتاح ملاعب عدن سبورت.

وتقع الملاعب في مدينة إنماء الجديد (الحسوة) وتتكون من ملعبين للصغار والكبار، وتتبع شركة إنماء العقارية.

وخلال الافتتاح أشاد الأمين العام للمجلس المحلي في العاصمة عدن، بدر معاون، بجهود القائمين على هذه المنشأة الرياضية التي من شأنها توفير متنفس للشباب، وكذلك البناء الحضاري المتكامل الذي تقوم به شركة إنماء العقارية.

من جانبه تقدم القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة إنماء العقارية، مبارك حسين الهمامي، بالشكر للمسؤولين في السلطة المحلية والمنطقة الحرة لحظورهم الافتتاح، كما تقدم بالشكر لك من عمل وساهم في إنجاز هذه المنشأة الرياضية.

وأوضح أن المنشأة الرياضية تتضمن ملعبين لفئتي الصغار والكبار، وهي جزء من مشروعات أخرى قيد الإنشاء كمتنفسات تتبع شركة إنماء العقارية ويتم تشييدها في إنماء الجديد لخدمة سكان المدينة وابناء عدن بشكل عام.

هذا ويعد مشروع شركة إنماء العقارية الذي بدأ منذ سنوات أحد مشاريع المنطقة الحرة بعدن، إلى جانب مشاريع بناء ومصانع وشركات ومخازن، وغيرها من المشاريع الاستثمارية في المنطقة والتي تم تنفيذها بتمويل المستثمرين.

حضر الافتتاح الأمين العام للمجلس المحلي بدر معاون، ورئيس هيئة المنطقة الحرة حسن حيد، ووكيل محافظة عدن لشؤون الشباب عبدالرؤوف السقاف، ومدير مكتب الشباب والرياضة بعدن عرفات محمد علي، ومستشار محافظ عدن لشؤون الإستثمار علوي باهرمز، ومستشار المحافظ للشؤون القانونية فهمان عطيري.

هذا وستشهد ملاعب عدن سبورت عصر اليوم مباراة لكرة القدم يشارك فيها نجوم الزمن الجميل للكرة العدنية.