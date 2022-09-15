شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مسام" ينتزع 1.030 لغمًا خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر زرعتها المليشيا الحوثية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 1.030 لغمًا خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر 2022م زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف المحافظات.

واوضح المركز في بيان له، بان الالغام المنزوعة منها 26 لغمًا مضادًا للأفراد و123 لغمًا مضادًا للدبابات، و880 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة، ليصبح عدد الألغام المنزوعة خلال شهر سبتمبر 1.764 لغما، ليبلغ عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع "مسام" 357 ألفًا و788 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية.

وي سياق منفصل التقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الاربعاء، بقصر بيليفيو الرئاسي في العاصمة الالمانية برلين، فخامة الرئيس الدكتور فرانك شتاينماير، رئيس جمهورية المانيا الاتحادية.

وفي اللقاء رحب الرئيس الالماني برئيس مجلس القيادة الرئاسي والوفد المرافق في اول زيارة رئاسية لدولة اوروبية، منوها بالعلاقات التاريخية العريقة بين البلدين الصديقين.

وتطرق اللقاء لمسار الهدنة القائمة في اليمن، وخروقات المليشيات الحوثية، والازمة الانسانية، وسبل انقاذ خزان النفط صافر، والاصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، والدور الالماني المطلوب لتثبيت وقف اطلاق النار، والزام المليشيات الحوثية الوفاء بتعهداتها بموجب اعلان الهدنة، وخصوصا فتح طرق تعز والمحافظات الاخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة.

واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة باعلان الهدنة، والتعاطي الايجابي مع كافة المساعي الاممية والدولية لاحلال السلام والاستقرار في اليمن، وفقا لمرجعيات المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، ومقررات مؤتمر الحوار الوطني، واتفاق الرياض، والقرارات الدولية ذات الصلة، وخصوصا القرار 2216.

وعرض فخامة الرئيس، تطورات المشهد اليمني، والتحديات الامنية والاقتصادية، ودور الاشقاء والاصدقاء في تفادي انهيار شامل للدولة، والخطوط العريضة في برنامج مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الاوضاع الامنية والمعيشية في البلاد.

من جانبه اكد الرئيس الالماني فرانك شتاينماير، التزام جمهورية المانيا الاتحادية بالدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والجهود المنسقة مع الامم المتحدة والمجتمع الدولي لتمديد الهدنة، والبناء عليها لاحلال السلام والاستقرار في اليمن وإنهاء الازمة الانسانية الأسوأ في العالم.

واعرب الرئيس الالماني عن قلقه بشأن الاوضاع الانسانية، والامنية في اليمن وتداعياتها المختلفة، مؤكدا اهمية تمديد جديد للهدنة، والبناء عليها للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف اطلاق النار، والشروع في مفاوضات سلام شاملة لإنهاء الحرب التي طال امدها.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك، والقائم باعمال سفارة اليمن لدى المانيا لؤي الارياني.

كما حضره عن الجانب الالماني، مدير عام الشؤون الخارجية بالرئاسة فولف سيلبرمان، والمتحدثة باسم الرئاسة الفيدرالية كريستين جاملين، والسفير الالماني لدى اليمن هوبيرت ييغير.

وطالبت الرابطة الانسانية للحقوق، المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الضغط على مليشيات الحوثي للإفراج عن كافة الصحفيين المعتقلين في سجونها وتمكينهم من الرعاية الصحية، وخصوصًا اكرم الوليدي، وعبد الخالق عمران، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري المعتقلين في سجونها منذ العام 2015 بشكل تعسفي.

واكدت المنظمة في كلمتها التي القاها توفيق الشرعبي، اليوم، في الجلسة العامة امام المفوضية السامية لحقوق الانسان على هامش انعقاد الدورة الـ ٥١ لمجلس حقوق الانسان بمدينة جنيف السويسرية، ان المليشيات الحوثية انتهجت سياسات قمعية ضد الصحفيين، وقادة الرأي في اليمن.

واشارت الرابطة، إلى ان المليشيات الحوثية تعتقل منذ العام 2015 بشكل تعسفي الصحفيين اكرم الوليدي، وعبد الخالق عمران، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري، دون تهمة أو محاكمة ومارست ضدهم مجموعة من الانتهاكات كالاعتقال التعسفي، والاخفاء القسري، والتعذيب المادي والمعنوي..لافتة إلى إنه في العام 2020م حكمت عليهم بالإعدام وتم نقلهم إلى سجن الامن المركزي وحرمانهم من الرعاية الصحية وزيارة أقاربهم.

وذكرت بان الحالة الصحية للصحفي توفيق المنصوري ساءت ويعاني من امراض مزمنة تشكل خطرًا على حياته..مؤكدة ان المليشيات الحوثية ترفض حتى اليوم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية رغم المناشدات المتكررة من قبل الدول والمنظمات الدولية..مشيدة بالتحديث الشفوي للمفوضية.