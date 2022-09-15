شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرابطة الانسانية تطالب المفوضية السامية الضغط على المليشيات الحوثية للإفراج عن كافة الصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طالبت الرابطة الانسانية للحقوق، المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الضغط على مليشيات الحوثي للإفراج عن كافة الصحفيين المعتقلين في سجونها وتمكينهم من الرعاية الصحية، وخصوصًا اكرم الوليدي، وعبد الخالق عمران، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري المعتقلين في سجونها منذ العام 2015 بشكل تعسفي.

الرابطة الانسانية تطالب المفوضية السامية الضغط على المليشيات الحوثية للإفراج عن كافة الصحفيين

واكدت المنظمة في كلمتها التي القاها توفيق الشرعبي، اليوم، في الجلسة العامة امام المفوضية السامية لحقوق الانسان على هامش انعقاد الدورة الـ ٥١ لمجلس حقوق الانسان بمدينة جنيف السويسرية، ان المليشيات الحوثية انتهجت سياسات قمعية ضد الصحفيين، وقادة الرأي في اليمن.

واشارت الرابطة، إلى ان المليشيات الحوثية تعتقل منذ العام 2015 بشكل تعسفي الصحفيين اكرم الوليدي، وعبد الخالق عمران، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري، دون تهمة أو محاكمة ومارست ضدهم مجموعة من الانتهاكات كالاعتقال التعسفي، والاخفاء القسري، والتعذيب المادي والمعنوي..لافتة إلى إنه في العام 2020م حكمت عليهم بالإعدام وتم نقلهم إلى سجن الامن المركزي وحرمانهم من الرعاية الصحية وزيارة أقاربهم.

وذكرت بان الحالة الصحية للصحفي توفيق المنصوري ساءت ويعاني من امراض مزمنة تشكل خطرًا على حياته..مؤكدة ان المليشيات الحوثية ترفض حتى اليوم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية رغم المناشدات المتكررة من قبل الدول والمنظمات الدولية..مشيدة بالتحديث الشفوي للمفوضية.

أدان وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني قيام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران بتصفية الاسيرين "ليث عبدالعزيز احمد الصبري" و"عبدالباري إبراهيم عبده يحيى" بتعذيبهم بطريقة وحشية حتى الموت داخل ما يسمى "سجن المليشيا في مدينة الصالح" بمحافظة تعز، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

وأوضح أن هذه الجريمة النكراء تندرج في سياق الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الارهابية بحق الأسرى والمختطفين، حيث وثقت منظمات حقوقية وفاة (300) أسير ومختطف في معتقلاتها جراء التعذيب منذ الانقلاب، بينهم أكثر من (٢٧) أسير ومختطف تم تصفيتهم فيما يسمى سجن مدينة الصالح بتعز.

وأشار الارياني إلى أن هذه الجريمة النكراء تكشف الأوضاع المأساوية التي يعيشها آلاف الأسرى والمختطفين في معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية، بينهم سياسيين واعلاميين وصحفيين ونشطاء، وتعرضهم لصنوف التعذيب النفسي والجسدي، الأمر الذي أدى إلى وفاة عدد منهم فور خروجهم من معتقلات المليشيا.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الاممي والامريكي بإدانة هذه الجريمة وتشكيل لجنة تحقيق أممية في الفظائع التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق الاسرى والمختطفين، وممارسة ضغط حقيقي لتنفيذ بنود الهدنة واتفاق السويد بشأن تبادل فوري للأسرى والمختطفين على قاعدة "الكل مقابل الكل".

بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش، اليوم، مع سفير البرازيل غير المقيم لدى بلادنا سيرجيو باث، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الاوضاع في اليمن.

ووضع الوكيل بجاش، السفير البرازيلي أمام مستجدات الاوضاع في اليمن، وخصوصًا مسار الهدنة التي ترعاها الامم المتحدة منذ ابريل الماضي، وفرص تمديدها في ظل الخروقات الواسعة من جانب المليشيات الحوثية، وتعنتها عن الوفاء بالتزاماتها وتغليب مصالح ايران التوسعية على مصالح الشعب اليمني..مستعرضًا فرص تعزيز التعاون بين اليمن والبرازيل في عدد من المجالات ذات الأولوية.

من جانبه أكد السفير البرازيلي، دعم بلاده لإحلال السلام في اليمن ووقوفها إلى جانب وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه..معربًا عن تطلعه لتوسيع وتعزيز فرص التعاون بين البلدين في عدد من المجالات منها التعليم والتجارة والصحة ودعم اليمن بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة للبلدين.