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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش، اليوم، مع سفير البرازيل غير المقيم لدى بلادنا سيرجيو باث، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الاوضاع في اليمن.

وكيل وزارة الخارجية يبحث مع السفير البرازيلي سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية

ووضع الوكيل بجاش، السفير البرازيلي أمام مستجدات الاوضاع في اليمن، وخصوصًا مسار الهدنة التي ترعاها الامم المتحدة منذ ابريل الماضي، وفرص تمديدها في ظل الخروقات الواسعة من جانب المليشيات الحوثية، وتعنتها عن الوفاء بالتزاماتها وتغليب مصالح ايران التوسعية على مصالح الشعب اليمني..مستعرضًا فرص تعزيز التعاون بين اليمن والبرازيل في عدد من المجالات ذات الأولوية.

من جانبه أكد السفير البرازيلي، دعم بلاده لإحلال السلام في اليمن ووقوفها إلى جانب وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه..معربًا عن تطلعه لتوسيع وتعزيز فرص التعاون بين البلدين في عدد من المجالات منها التعليم والتجارة والصحة ودعم اليمن بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة للبلدين.

وفي سياق منفصل التقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي الاربعاء، السفراء العرب المعتمدين لدى جمهورية المانيا الاتحادية.

وفي اللقاء رحب فخامة الرئيس بالدبلوماسيين العرب، واطلعهم على طبيعة ونتائج زيارته الحالية إلى برلين، كما اثنى على دورهم في خدمة مصالح الامة، ومواجهة التحديات المشتركة على مختلف المستويات.

ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، السفراء العرب امام تطورات الوضع اليمني، وخصوصا مسار الهدنة التي ترعاها الامم المتحدة منذ ابريل الماضي، وفرص تمديدها في ظل الخروقات الواسعة من جانب المليشيات الحوثية، وتعنتها عن الوفاء بالتزاماتها وتغليب مصالح ايران التوسعية على مصالح الشعب اليمني.

و أوضح فخامة الرئيس للسفراء العرب، الدور الريادي الذي يضطلع به تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة في التخفيف من المعاناة الانسانية، والدفاع عن الشرعية الدستورية في اليمن بالنيابة عن المجتمع الدولي.

كما تطرق اللقاء إلى الاصلاحات الاقتصادية، والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والاستحقاقات المالية المتزايدة لتخفيف المعاناة الانسانية في البلاد.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك.

وناقش سفير اليمن لدى مدريد أوس العود، اليوم، مع مدير دائرة المغرب والمتوسط والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الاسبانية البرتو اوثلاي، مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية.

واستعرض السفير العود، موقف الحكومة والتزاماتها بشأن الهدنة مقابل تعنت المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، وتنصلها من تنفيذ إلتزاماتها، وعلى رأسها رفضها لرفع الحصار عن تعز، وعدم تخصيص إيرادات الشحنات النفطية لسداد الرواتب، بالإضافة إلى التصعيد العسكري من قبل الميليشيات في مختلف الجبهات.

وجدد العود، حرص الحكومة اليمنية، على استمرار الهدنة وتنفيذ بنودها لما له من أثر إيجابي على الشعب اليمني، ودعم جهود المبعوث الأممي الرامية لعقد مفاوضات جادة مع مليشيا الحوثي تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل مرتكز على المرجعيات الثلاث.

من جانبه، أكد المسؤول الإسباني، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم بلاده لأمن واستقرار ووحدة اليمن وشرعيتها الدستورية..مشيرًا إلى أهمية استمرار الهدنة ودعم جهود المبعوث الأممي في هذا الشأن..مؤكدًا علم بلاده بأن إمكانيات الحوثي التقنية محدودة ويعلمون من يقف ورائه.

واطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي،اليوم، على سير العملية التعليمية وانتظامها في عدد من مدارس وادي حضرموت.

واستمع وكيل المحافظة المساعد خلال جولته في مدرسة النور بالقرن وثانويتي بور وبن حم بتاربة، إلى شرح من مدير عام مكتب التربية والتعليم بوادي حضرموت والصحراء الدكتور محمد فلهوم، على الجهود المبذولة من قبل كافة الجهات المعنية للتغلب على التحديات وتجاوز الصعوبات التي تواجه انتظام العملية التربوية والتعليمية.

