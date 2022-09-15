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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش محافظ لحج أحمد تُركي، مع المدير العام التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية بالعاصمة المؤقتة عدن المهندس فؤاد طاهر، المشروعات الإنمائية الإنسانية الجديدة في عدد من مناطق ومديريات محافظة لحج.

محافظ لحج يناقش مع الصندوق الاجتماعي ويمن أيد تدخلاتهما التنموية الجديدة

وتطرق اللقاء، إلى تنفيذ المشاريع التنموية في قطاعات التعليم، والصحة، والمياه، والطرق، بمناطق مديريات تُبَن، والمَضَارِبَة ورَأس العَارَة، والمَقَاطِرَة، وذلك بواسطة المجالس التعاونية التي يشكِّلها الصندوق فيها، من أجل تعزيز التكيُّف المجتمعي ضمن برنامج التمكين "الصمود 3 "، التابع للصندوق.

وأشاد المحافظ، بتدخُّلات الصندوق الاجتماعي للتنمية في الريف والحضر، وإسهاماتها بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.. مؤكدا أهمية تكثيف حجم برامج الصندوق لتصل إلى بقية المناطق المحرومة من المشروعات الأساسية.

كما اعتمد محافظ لحج، تنفيذ منظمة "يمن أيد" مشروع دعم البئر الإرتوازية، بمنطقة الفِيُوش بمديرية تُبَن، التي تمد سكَّان منطقة بئر عُمَر بالمديرية ذاتها بمياه الشِّرب النقية، من خلال تركيب المنظمة للبئر، منظومة طاقة شمسية، وخَزَّان برجي لحفظ المياه، بتكلفة 45 ألف دولار أمريكي.

جاء ذلك لدى اجتماع المحافظ تُركي، اليوم، مع مدير مكتب منظمة "يمن أيد" في عدن ماجد الحاج، ووجه محافظ لحج، باستكمال إجراءات مشروع إعادة تأهيل البئر الجوفية للمياه العذبة الصالحة للشِّرب، بمنطقة شَاغِث بمديرية طُور البَاحَة، الممول من منظمة "يمن أيد"، بتكلفة 8 آلاف دولار.



وفي سياق منفصل رأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا لمجلس الوزراء كرس لمناقشة عدد من المستجدات على الصعيدين الداخلي والخارجي، والتداول في مختلف القضايا والملفات المدرجة على جدول الأعمال.

واستهل المجلس اجتماعه بالوقوف دقيقة حداد قرأ خلالها الفاتحة ترحما على ارواح شهداء الاغتيالات والعمليات الإرهابية الغادرة التي حدثت مؤخرا خاصة في أبين وشبوة.. مترحما على ارواح كل الشهداء الابطال الذين قدموا ارواحهم رخيصة فداء للوطن وهم يتصدون ببسالة وشجاعة لقوى الظلام والإرهاب والتطرف.. معربا عن خالص العزاء والمواساة لكل الشهداء الابرار الذين ذهبوا ضحية للعمليات الارهابية الجبانة، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.

وشدد المجلس على جميع الاجهزة العسكرية والامنية في العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة، رفع درجة استعدادها لمواجهة الاعمال الارهابية التي لن تتورع العناصر الظلامية عن تكرار محاولاتها اليائسة، ما يحتم اتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة لرصد وتعقب وملاحقة بقايا العناصر الارهابية والقبض عليها بصورة عاجلة وتنفيذ خطط استباقية لتثبيت الامن والاستقرار في المناطق والمحافظات المحررة.

وجدد التأكيد، على ان الحكومة وبتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي ودعم من الاشقاء في تحالف دعم الشرعية ماضية في تنفيذ خطط موحدة ومتناسقة لمواجهة قوى الارهاب والعدوان والشر ودحرها وهزيمتها، باعتبار ذلك من الاولويات الهامة لترسيخ الامن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة.

وهنأ أعضاء المجلس، رئيس الوزراء بنجاح العملية الجراحية وعودته بسلامة الله وحفظه إلى ارض الوطن لممارسة مهامه.. منوهين بمتابعته المستمرة للوزارات أولا بأول خلال رحلته العلاجية، وتوجيهاته بتذليل الصعوبات والمساعدة في تجاوز أي عوائق.

واجرى مجلس الوزراء، تقييما لمستوى أداء الوزارات والجهات الحكومية المعنية في الجوانب الاقتصادية والخدمية والتنموية، وما نفذته خلال الفترة الماضية من مهام بموجب خطة الحكومة وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وسير تنفيذ عملية الإصلاحات المالية والإدارية.. وأكد بهذا الخصوص المضي في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات المرتبطة بحياة ومعيشة المواطنين اليومية، واستكمال برنامج الإصلاحات في القطاعات الخدمية والمؤسسية، بما في ذلك الجوانب المالية والرقابية.

وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس بمختلف التطورات على الصعيدين الداخلي والخارجي، والعمل بموجب توجيهات مجلس القيادة الرئاسي لاتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز الدور الرقابي لمؤسسات الدولة، وتصحيح الاختلالات ومكافحة الفساد، والعمل على تطبيع الاوضاع الامنية والخدمية في المحافظات المحررة والعمل على ترشيد النفقات وتنمية الإيرادات.. موجها الوزراء والجهات الحكومية بمضاعفة الجهود والارتقاء إلى مستوى التحديات الاستثنائية الراهنة.

وأكد الدكتور معين عبدالملك، ان الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بإعادة تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، وتفعيل دورها في مختلف المحافظات.

وبارك المجلس قرارات مجلس القيادة الرئاسي بإصلاح القضاء، والترتيبات الجارية لإعادة تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد، والحرص على تعزيز التوافق الوطني لضمان الامن والاستقرار في المحافظات المحررة، والتركيز على معركة اليمنيين جميعا في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

ورحب مجلس الوزراء بالبيان الصادر عن مجلس الامن والمواقف الدولية التي ادانت بشكل واضح العراقيل المفتعلة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية لدخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، والإصرار على مخالفة القوانين النافذة، والآلية الاممية الدولية المعمول بها، لتحقيق مكاسب خاصة لها على حساب المواطنين وتعميق معاناتهم.. مؤكدا ان الموافقة الاستثنائية للحكومة على طلب الامم المتحدة، السماح بدخول عدد من سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، على ان يتم استكمال اجراءاتها القانونية في وقت متزامن بموجب الالية الأممية، يأتي حرصا على التخفيف من معاناة المواطنين.

وجدد المجلس التزام الحكومة بنهج السلام الشامل والمستدام وفقا للمرجعيات المتفق عليها محليا والمؤيدة إقليميا ودوليا.. داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ازاء خروقات المليشيات الحوثية للهدنة الانسانية، ورفضها المستمر للتعاطي مع كافة الجهود السلمية، ورفضها حتى الان رفع حصارها المفروض على مدينة تعز وفتح الطرقات بموجب بنود الهدنة.. منوها بالأصوات الدولية المتصاعدة ضد خروقات مليشيا الحوثي التي انكشفت على حقيقتها بإنه ا لا تكترث للسلام ومعاناة الشعب اليمني التي تسببت بها، وإنه ا مجرد وكيل لتنفيذ اجندات ومصالح النظام الإيراني.

كما اكد في ذات الوقت على القوات المسلحة رفع الجاهزية القتالية والاستعداد للقيام بمهامها في الدفاع عن الوطن واستكمال استعادة الدولة.. وحيا الاسناد الشعبي والالتفاف الواسع حول القوات المسلحة والامن لاستئصال الإرهاب واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

وصادق مجلس الوزراء على وثيقة انشاء مشروع تنمية المجالس المحلية في اليمن بالشراكة مع صندوق تنمية رأس المال التابع للأمم المتحدة (uncdf)، بناءا على المذكرة المقدمة من وزير الإدارة المحلية.. وكلف وزيري الإدارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي باستكمال إجراءات التوقيع على مذكرة التفاهم مع الصندوق الاممي.

ووجه وزيري الإدارة المحلية والخارجية وشئون المغتربين باشعار صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال بالمصادقة على وثيقة انشاء المشروع ومتابعته لحشد الموارد اللازمة لتمويله، إضافة إلى التواصل مع الجهات المعنية لحشد الموارد اللازمة لتمويل المشروع من المانحين عبر بعثة اليمن لدى الأمم المتحدة.. والزم وزير الإدارة المحلية بمتابعة التنفيذ والرفع بتقارير عن مستوى التنفيذ إلى رئيس الوزراء والصعوبات والمعوقات ان وجدت والمقترحات اللازمة للمعالجة.

واستعرض مجلس الوزراء مستوى تنفيذ خطة عمله للنصف الأول من العام الجاري والمقدمة من امين عام مجلس الوزراء.. ووجه جميع الوزراء كل فيما يخصه بمراجعة الموضوعات في الخطة للعام 2022م وإعطاء الأولوية في التقديم للموضوعات المهمة للأشهر المتبقية من هذا العام.. وكلف جميع الوزراء بموافاة الأمانة العامة للمجلس بموضوعات الخطة لما تبقى من العام الجاري بمواعيدها المحددة وفقا لشروط وضوابط تقديم الموضوعات للعرض على المجلس.

ووافق مجلس الوزراء على سداد مبلغ 30 مليون دولار من الأقساط المستحقة على اليمن للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.. وشكل لجنة برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية كل من وزيري المالية والشؤون القانونية ومحافظ البنك المركزي وامين عام مجلس الوزراء للتفاوض على اعفاء اليمن أو جدولة أعباء خدمة القروض كون اليمن تعاني ظروف استثنائية قاهرة والوصول إلى جدولة للديون المتأخرة على فترة ممتدة تتناسب مع الظروف الحالية للبلد.

واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير التخطيط والتعاون الدولي بخصوص الاكتتاب في الزيادة العامة السادسة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية، ووافق من حيث المبدأ على الاكتتاب، وكلف وزير التخطيط والتعاون الدولي محافظ اليمن في البنك بمخاطبة البنك الإسلامي بتأكيد الموافقة على الاكتتاب في الزيادة العامة السادسة.

