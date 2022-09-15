شكرا لبحثكم عن خبر قوات الحزام الأمني تحبط مخططاً لشن عمليات إرهابية في الجنوب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الخميس 15 سبتمبر، 2022

تمكنت قوات الحزام الأمني من ضبط كميات من العبوات واللواصق الناسفة معدة للتفجير، تم التمويه عليها تحت كمية من البن على متن سيارة مدنية قادمة من محافظة البيضاء وفي طريقها إلى العاصمة عدن حيث جرى إيقافها في إحدى طرق مديرية سباح بمحافظة ابين، في عملية إستخباراتية نوعية.

وقال العميد جلال ناصر الربيعي أركان قوات الحزام الأمني، قائد حزام عدن لـ”درع الجنوب” بإن: “هذه العملية التي نفذتها قواتنا المسلحة الجنوبية ضمن جهود مكافحة الارهاب وتطهير الجنوب”، مشيداً بالحس الأمني والاستخباراتي العالي لأفراد الكتيبة بقيادة ابوطاهش والذي مكنهم من كشف محاولة التهريب الآثمة، وإحباط مخططا خطيرا أعدته قوى الشر والإرهاب لتنفيذ عمليات إرهابية في حال تم إدخال العبوات واللواصق إلى العاصمة عدن أو محافظات الجنوب الأخرى.

وأشار العميد الربيعي إلى أن “تباشير النصر قد لاحت في الآفق اليوم مع قيام قواتنا المسلحة الجنوبية بعمليات عسكرية لتطهير كافة مناطق الجنوب”, مجدداً العهد للقيادة السياسية الجنوبية ممثلة بالرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، بالمضي في طريق تطهير محافظات الجنوب من الخلايا والتنظيمات الارهابية.

يُذكر أن القوات المسلحة الجنوبية تحقق إنجازات نوعية واسعة في عمليات (سهام الشرق) و(سهام الجنوب) بمحافظتي أبين وشبوة وتمكنت من تطهير المحافظتين من تواجد العناصر الإرهابية والاجرامية.