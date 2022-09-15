شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الارياني يطالب بتشكيل لجنة تحقيق اممية في تصفية اسيرين في المعتقلات الحوثية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدان وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني قيام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران بتصفية الاسيرين "ليث عبدالعزيز احمد الصبري" و"عبدالباري إبراهيم عبده يحيى" بتعذيبهم بطريقة وحشية حتى الموت داخل ما يسمى "سجن المليشيا في مدينة الصالح" بمحافظة تعز، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

الارياني يطالب بتشكيل لجنة تحقيق اممية في تصفية اسيرين في المعتقلات الحوثية

وأوضح أن هذه الجريمة النكراء تندرج في سياق الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الارهابية بحق الأسرى والمختطفين، حيث وثقت منظمات حقوقية وفاة (300) أسير ومختطف في معتقلاتها جراء التعذيب منذ الانقلاب، بينهم أكثر من (٢٧) أسير ومختطف تم تصفيتهم فيما يسمى سجن مدينة الصالح بتعز.

وأشار الارياني إلى أن هذه الجريمة النكراء تكشف الأوضاع المأساوية التي يعيشها آلاف الأسرى والمختطفين في معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية، بينهم سياسيين واعلاميين وصحفيين ونشطاء، وتعرضهم لصنوف التعذيب النفسي والجسدي، الأمر الذي أدى إلى وفاة عدد منهم فور خروجهم من معتقلات المليشيا.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الاممي والامريكي بإدانة هذه الجريمة وتشكيل لجنة تحقيق أممية في الفظائع التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق الاسرى والمختطفين، وممارسة ضغط حقيقي لتنفيذ بنود الهدنة واتفاق السويد بشأن تبادل فوري للأسرى والمختطفين على قاعدة "الكل مقابل الكل".

التقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الاربعاء، بقصر بيليفيو الرئاسي في العاصمة الالمانية برلين، فخامة الرئيس الدكتور فرانك شتاينماير، رئيس جمهورية المانيا الاتحادية.

وفي اللقاء رحب الرئيس الالماني برئيس مجلس القيادة الرئاسي والوفد المرافق في اول زيارة رئاسية لدولة اوروبية، منوها بالعلاقات التاريخية العريقة بين البلدين الصديقين.

وتطرق اللقاء لمسار الهدنة القائمة في اليمن، وخروقات المليشيات الحوثية، والازمة الانسانية، وسبل انقاذ خزان النفط صافر، والاصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، والدور الالماني المطلوب لتثبيت وقف اطلاق النار، والزام المليشيات الحوثية الوفاء بتعهداتها بموجب اعلان الهدنة، وخصوصا فتح طرق تعز والمحافظات الاخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة.

واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة باعلان الهدنة، والتعاطي الايجابي مع كافة المساعي الاممية والدولية لاحلال السلام والاستقرار في اليمن، وفقا لمرجعيات المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، ومقررات مؤتمر الحوار الوطني، واتفاق الرياض، والقرارات الدولية ذات الصلة، وخصوصا القرار 2216.

وعرض فخامة الرئيس، تطورات المشهد اليمني، والتحديات الامنية والاقتصادية، ودور الاشقاء والاصدقاء في تفادي انهيار شامل للدولة، والخطوط العريضة في برنامج مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الاوضاع الامنية والمعيشية في البلاد.

من جانبه اكد الرئيس الالماني فرانك شتاينماير، التزام جمهورية المانيا الاتحادية بالدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والجهود المنسقة مع الامم المتحدة والمجتمع الدولي لتمديد الهدنة، والبناء عليها لاحلال السلام والاستقرار في اليمن وإنهاء الازمة الانسانية الأسوأ في العالم.

واعرب الرئيس الالماني عن قلقه بشأن الاوضاع الانسانية، والامنية في اليمن وتداعياتها المختلفة، مؤكدا اهمية تمديد جديد للهدنة، والبناء عليها للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف اطلاق النار، والشروع في مفاوضات سلام شاملة لإنهاء الحرب التي طال امدها.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك، والقائم باعمال سفارة اليمن لدى المانيا لؤي الارياني.

حث سفير اليمن لدى تركيا، محمد صالح طريق، اليوم الاربعاء، مع رئيس الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" سيركان كيالار، تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين.

وثمن السفير طريق إسهامات تركيا في الجانب التنموي والإغاثي لدعم بلادنا.. مؤكدًا على متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين وأهمية تعزيزها.

واستعرض السفير طريق الوضع الانساني الذي تسبب به انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية على الدولة والتضحيات المقدمة في سبيل دحر ذلك المشروع السلالي.. موضحًا أن الحكومة قدمت التنازلات من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني والوصول لحل سياسي شامل وفك الحصار المفروض على المدن من قبل المليشيا الحوثية.

وبدوره، استعرض أهم المشاريع والأنشطة التي تنفذها الوكالة حول العالم.. مشيرًا إلى أن الوكالة تضع اليمن ضمن أولويات عملها في المشاريع التنموية والثقافية والصحية والانسانية.

من جانب آخر، بحث السفير طريق مع رئيس مؤسسة المنح التركية عبد الله أرن، سبل تعزيز وتطوير البرامج التعليمية المشتركة وتقديم المزيد من الفرص والتسهيلات للطلاب اليمنيين للالتحاق بالجامعات التركية.

واستعرض السفير طريق الصعوبات التي يواجهها الطلاب اليمنيين في تركيا وسبل معالجتها، مثمنا كل ما تقدمه تركيا من خدمات للطلاب اليمنيين في مختلف الولايات التركية.

فيما أكد عبد الله أرن استعداد مؤسسة المنح التركية للتعاون والتنسيق مع السفارة لمعالجة تلك الصعوبات.