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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي الاربعاء، السفراء العرب المعتمدين لدى جمهورية المانيا الاتحادية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي يلتقي السفراء العرب المعتمدين لدى المانيا



وفي اللقاء رحب فخامة الرئيس بالدبلوماسيين العرب، واطلعهم على طبيعة ونتائج زيارته الحالية إلى برلين، كما اثنى على دورهم في خدمة مصالح الامة، ومواجهة التحديات المشتركة على مختلف المستويات.

ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، السفراء العرب امام تطورات الوضع اليمني، وخصوصا مسار الهدنة التي ترعاها الامم المتحدة منذ ابريل الماضي، وفرص تمديدها في ظل الخروقات الواسعة من جانب المليشيات الحوثية، وتعنتها عن الوفاء بالتزاماتها وتغليب مصالح ايران التوسعية على مصالح الشعب اليمني.

و أوضح فخامة الرئيس للسفراء العرب، الدور الريادي الذي يضطلع به تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة في التخفيف من المعاناة الانسانية، والدفاع عن الشرعية الدستورية في اليمن بالنيابة عن المجتمع الدولي.

كما تطرق اللقاء إلى الاصلاحات الاقتصادية، والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والاستحقاقات المالية المتزايدة لتخفيف المعاناة الانسانية في البلاد.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك.

أدان وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني قيام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران بتصفية الاسيرين "ليث عبدالعزيز احمد الصبري" و"عبدالباري إبراهيم عبده يحيى" بتعذيبهم بطريقة وحشية حتى الموت داخل ما يسمى "سجن المليشيا في مدينة الصالح" بمحافظة تعز، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

وأوضح أن هذه الجريمة النكراء تندرج في سياق الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الارهابية بحق الأسرى والمختطفين، حيث وثقت منظمات حقوقية وفاة (300) أسير ومختطف في معتقلاتها جراء التعذيب منذ الانقلاب، بينهم أكثر من (٢٧) أسير ومختطف تم تصفيتهم فيما يسمى سجن مدينة الصالح بتعز.

وأشار الارياني إلى أن هذه الجريمة النكراء تكشف الأوضاع المأساوية التي يعيشها آلاف الأسرى والمختطفين في معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية، بينهم سياسيين واعلاميين وصحفيين ونشطاء، وتعرضهم لصنوف التعذيب النفسي والجسدي، الأمر الذي أدى إلى وفاة عدد منهم فور خروجهم من معتقلات المليشيا.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الاممي والامريكي بإدانة هذه الجريمة وتشكيل لجنة تحقيق أممية في الفظائع التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق الاسرى والمختطفين، وممارسة ضغط حقيقي لتنفيذ بنود الهدنة واتفاق السويد بشأن تبادل فوري للأسرى والمختطفين على قاعدة "الكل مقابل الكل".

بحثت وزارة الكهرباء والطاقة مع وفد مجموعة مدكور المصرية المتخصصة في قطاع الكهرباء والشبكات وتأهيل البنية التحتية، مجالات التعاون المشترك والمشاريع التي يمكن تنفيذها للاستفادة من خبرات وقدرات المصرية بهدف تطوير خدمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

وخلال اللقاء قدم وكيل الوزارة المهندس عبدالحكيم فاضل شرحًا عن وضع الكهرباء بالمحافظات المحررة.. مؤكدا حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات والتجارب المصرية في مجالات الطاقة في اطار التعاون المشترك بين البلدين.

وزار وفد الشركة محطة الحسوة البخارية والمحطة القطرية ومحطة الحسوة التحويلية ومحطة خورمكسر للاطلاع علي اوضاعها والاستماع من المختصين على التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء والمشاريع التي تحتاجها العاصمة المؤقتة عدن.

ناقش لقاء عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم، وضم رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين الماس، ومهندس المدينة ممثل مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع (يونبس) المهندس رمسيس يونس، الاستعدادات النهائية لتنفيذ 4 مشاريع إعادة تأهيل طرقات بمحافظات عدن ولحج وحضرموت وتعز، بتمويل من البنك الدولي عبر اليونبس.

ويهدف اللقاء بمشاركة عدد من ممثلي الجهات المعنية، إلى استكمال الاستعدادات النهائية مع الشركاء المحليين في مشروع الأشغال العامة، وصندوق صيانة الطرق والجسور ممثلا بوحدة تنفيذ المشاريع الممولة دوليًا ووحدة المياه الحضرية، لتنفيذ المشاريع التي تشمل شارع السجن الخلفي الرابط بين تقاطع طريق التسعين إلى دوار الكثيري بمديرية المنصورة في عدن (بطول 1.2 كيلو)، والشارع الرئيسي بمدينة الحوطة في لحج (بطول 3.35 كيلو)، والشارع الممتد من دوار نادي الصقر إلى جامعة تعز (بطول 1.36 كيلو)، وجسر بويش بمدينة المكلا في حضرموت (بطول 450 مترا).

وأكد المهندس الماس، أهمية مشاريع الطرقات المعتمد تنفيذها بالمحافظات الأربع، والتي تتولى مهام تصميمها والإشراف عليها وحدة تنفيذ المشروع الطارئ الثاني للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن التابعة لصندوق صيانة الطرق والجسور.

من جانبه شدد المهندس رمسيس، على ضرورة الالتزام بإنجاز تنفيذ المشاريع وفقا للمواصفات الفنية والمواعيد الزمنية المحددة.. لافتا إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن جهود الشراكة الدولية لتحقيق التنمية وإنهاء معاناة المواطنين في الطرقات.

