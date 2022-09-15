تعز.. وفاة أسيرين جراء التعذيب في سجون مليشيا الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي أسيران جراء التعذيب في أحد معتقلات مليشيا الحوثي الارهابية بمحافظة تعز.



وقالت مصادر حقوقية، إن الاسيرين "ليث عبدالعزيز احمد" والشاب "عبدالباري إبراهيم عبده يحيى"، توفيا جراء التعذيب الذي تعرضا له حتى الموت في مدينة الصالح التي تتخذ منها مليشيا الحوثي سجنا لمعتقليها.



وأوضحت المصادر أن آثار تعذيب وحشي مرعبة ظهرت في أجزاء واسعة من جسد الأسير "ليث عبدالعزيز أحمد" احد منتسبي قوات المقاومة الوطنية بعد اسره منذ ما يقارب عامين.



ولفتت المصادر إلى أن جثماني الأسيرين وصلا إلى المستشفى العسكري بتعز بوساطة الصليب الاحمر الدولي.



وطالب ناشطون وحقوقيون المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ الالتفات لمعاناة المختطفين والاسرى والتحقيق في الفظائع التي يرتكبها الحوثيون بحقهم والضغط على مليشيا الحوثي لإطلاق سراحهم بموجب الهدنة الأممية.



وفي يوليو الماضي ذكرت منظمة مساواة للحقوق والحريات، أنها وثقت وفاة نحو 300 مختطف جراء التعذيب في سجون ومعتقلات مليشيا الحوثي منذ انقلابها على الشرعية في سبتمبر 2014م.