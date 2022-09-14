شكرا لبحثكم عن خبر قطاع التدريب والتأهيل يختتم دورته التدريبية حول "صناعة المحتوى الرقمي وإدارة الحملات الإعلامية" لإعلاميي هيئات المجلس الانتقالي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اختتم قطاع التدريب والتأهيل بالهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، اليوم الأربعاء، بالعاصمة عدن، الدورة التدريبية في "صناعة المحتوى الرقمي وإدارة الحملات الإعلامية" لعدد من القيادات والكوادر الاعلامية لهيئات المجلس الانتقالي الجنوبي ونشطاء اعلاميين جنوبيين، برعاية كريمة من الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

وألقى الدكتور عبد الله الحو، عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، رئيس قطاع التدريب والتأهيل، كلمة في ختام الدورة حث من خلالها المتدربين والمتدربات على تطبيق المعارف والمهارات التي تلقوها خلال هذه الدورة وترجمتها إلى واقع عملي ملموس، مؤكداً أن ذلك سوف يزيد من إكسابهم مهارات جديدة من شأنها ان تسهم في الارتقاء بأدائهم بشكل فعال أثناء ممارسة العمل.

وأشار الدكتور الحو إلى أن الجنوب يحتاج للكلمة و الصورة والتغريدة وكافة الاساليب الإعلامية لإيصال الصوت الجنوبي للعالم وشرح قضيته العادلة، متمنياً أن تساهم هذه الدورة في تأهيل الكادر الإعلامي في مجال صناعة المحتوى المؤثر وإدارة الحملات الإعلامية المناصرة لقضية الجنوب و قيادته وشعبه.

من جانبهم عبر المشاركون في الدورة عن شكرهم وتقديرهم للرئيس القائد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ولقطاع التدريب والتأهيل في الهيئة الوطنية للإعلام ولكافة المشرفين على هذه الدورة آملين أن تستمر مثل هذه الدورات التأهيلية من أجل تطويل قدرات الكوادر الإعلامية الجنوبية.

وتلقى المشاركون في اليوم الختامي للدورة التي استمرت على مدار أربعة أيام متتالية شرحاً مفصلاً عن الشائعات والأخبار المضللة في المواقع الإخبارية، وأساليب وآليات التصدي لها في الفضاء الإلكتروني، والحملات الإعلامية وتكوين الرأي العام الإلكتروني.

وفي ختام الدورة قام الدكتور عبدالله الحو بمعية الدكتور باسم منصور، رئيس الدائرة الإعلامية، والدكتور صدام عبدالله علي، رئيس قطاع الصحافة والإعلام الحديث، والمقدم محمد النقيب المتحدث الرسمي للقوات المسلحة الجنوبية، بتوزيع الشهادات للمشاركين في الدورة تقديرا للجهود التي بذلوها خلال الانشطة التدريبية المتنوعة وتفاعلهم المتميز معها خلال هذه الدورة.