شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يجدد دعمه للسلطة المحلية بشبوة وجهودها لتطبيع الحياة بالمحافظة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أشاد الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجهود التي تبذلها السلطة المحلية في محافظة شبوة بقيادة المحافظ الشيخ عوض بن الوزير العولقي ووكلاء المحافظة لتطبيع الأوضاع في المحافظة، وذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء، وكيل محافظة شبوة أحمد صالح الدغاري.

واطّلع الرئيس القائد من الوكيل الدغاري على مستجدات الأوضاع في المحافظة، ومستوى الانضباط الوظيفي في المؤسسات الخدمية بالمحافظة، مجددا دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي للسلطة المحلية في المحافظة بقيادة المحافظ عوض العولقي ومساعيه لترسيخ الأمن والاستقرار في مديريات المحافظة كافة.

حضر اللقاء الشيخ أحمد مساعد الحارثي.