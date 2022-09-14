شكرا لبحثكم عن خبر بحضور معين الماس.. إجتماع ل UNOPS حول تدشين مشاريع الطرقات في المحافظات المحررة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

حضر المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن اجتماع عبر الاتصال المرئي الترتيبات حول تدشين تنفيذ المشروع الطارئ الثاني للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن المرحلة الأولى لمشاريع صيانة وإعادة تأهيل الطرقات في أربعة مدن محررة هي عدن-لحج-حضرموت-تعز وذلك بتمويل من البنك الدولي عبر مكتب الامم المتحدة لخدمة المشاريع UNOPS.

ورحب المهندس معين الماس بالحاضرين في الاجتماع.

وبين الماس أن هذه المشاريع هي فاتحة المشاريع التي يقوم بتصميمها والإشراف عليها وحدة تنفيذ المشروع الطارئ الثاني للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن التابعة لصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

في الاجتماع تحدث المهندس رمسيس يونس مهندس المدينة الممثل لمكتب UNOPS (مسؤول مشاريع محافظات عدن، لحج، ابين، الضالع) الجهات المنفذة على الالتزام الكامل بالمواصفات والجدول الزمني للمشروع واشتراطات العقد.

واضاف أن تنفيذ هذه المشاريع يأتي ضمن جهود الشراكة الدولية لتعزيز الاستقرار والدفع بعجلة التنمية وتهدف إلى إنهاء معاناة المواطنين والمستفيدين من الطرق الرئيسية والشريانية.

ويهدف اللقاء إلى وضع اللمسات الأخيرة للترتيبات مع الشركاء المحليين بمشروع الاشغال العامة وصندوق صيانه الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن ممثلة بوحدة تنفيذ المشاريع الممولة دولياً ووحدة المياه الحضرية.

يذكر أن مشاريع الطرقات جرى التعاقد مع أربعة مقاولين على النحو التالي عدن شارع السجن الخلفي الرابط بين تقاطع التسعين إلى جولة الكثيري بطول 1.2 كيلو بمديرية المنصورة والشارع الرئيسي الحوطة في لحج بطول 3.35كيلو والشارع الممتد من جولة نادي الصقر إلى جامعة تعز بطول 1.36 كيلو و جسر بويش بمدينة المكلا بطول 450 متر.

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.